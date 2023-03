Montale, missione compiuta: vittoria al tie break con Perugia

montale

3

perugia

2

(2518 2225 2516 2325 159)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 15, Lancellotti 1, Frangipane 13, Fronza 11, Visintini 19, Zojzi 24, Bici (L1), Bozzoli, Bonato L., n.e. Montagnani, Mammini, Aguero, Bonato M. (L2); all.: Ghibaudi. 3M

PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 18, Pero, Giudici 22, Patasce 9, Agbortabi 7, Manig 9, Rota (L), Bosi, Traballi, Negri 4, n.e. Cicchi; all. Marangi.

Arbitri: Candeloro Eleonora - Polenta.

Note: Durata set 22’ 27’ 24’ 28’ 17’ per un totale di 118’; Montale 83 su 110 (B.S. 9, Vinc. 9, Muri 12, E.P. 15); Perugia 69 su 93 (B.S. 4, Vinc. 3, Muri 10, E.P. 23).

Missione compiuta per l’Emilbronzo 2000, che porta a casa l’auspicata vittoria interna su Perugia, ma lascia per strada un punto, che comunque le umbre hanno anche meritato: in ogni caso è un bel risultato quello maturato al PalaMagagni, perché la 3M si è rivelata compagine più coriacea di quanto non indichi la classifica, lottando fino alla fine per strappare un punto che in realtà non le serve a nulla, ma che dà morale per cercare di chiudere bene la prima stagione in A2. Ala fine ne è scaturita una partita combattuta, stilisticamente non ineccepibile, ma decisamente piacevole per il pubblico, perché giocata a viso aperto dalle due squadre: Montale può recriminare un po’ di più, perché nei parziali che ha vinto ha sempre dominato, ma si è fatta sfilare due set che con un pizzico di attenzione in più, sia nel secondo, ma soprattutto nel quarto, avrebbe potuto concludere, recuperando un parziale di 20-23 che sembrava irreparabile, non piazzando il colpo del KO. In ogni caso le ragazze di Ghibaudi sono state brave a ripartire nella quinta partita con lucidità, reggendo all’avvio delle ospiti, pericolose fino al 8-8 dopo il cambio campo, quando l’ennesima accelerazione dele padrone di casa, con Frangipane a muro, e Zojzi in attacco, chiudono set e partita. Poule retrocessione, 2^G.: Anthea Vicenza - Orocash Lecco 3-1; Desi Shipping Messina Club Italia 3-1; Tecnoteam Albese - Assitec Sant’Elia 3-1; Emilbronzo 2000 Montale - 3M Perugia 3-2; Chromavis Offanengo – SEAP Sigel Marsala 3-0; Riposa Esperia Cremona.

Classifica: Tecnoteam (*) punti 31, Chromavis 27, Esperia (*) ed Orocash 25, Emilbronzo 2000 Montale ed Anthea 24, Assitec 18, Desi Shipping 17, SEAP Sigel 14, Club Italia 12, 3M Perugia 10. r.c.