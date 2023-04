Montale riposa, ma è spettatrice

Niente partita oggi per l’Emilbronzo 2000, che dopo la bellissima vittoria di mercoledì sera su Vicenza, che mantiene intatte le speranze di salvezza delle nerofuxia, osserva il proprio turno di riposo, previsto dal calendario per questa Poule Salvezza zoppa, con sole undici squadre, e teoricamente sei retrocessioni. Il bel successo su Vicenza ha ringalluzzito il clan montalese, costretto oggi a stare a guardare che cosa faranno le avversarie impegnate nella lotta per non retrocedere: la vittoria di mercoledì, ha anche ampliato il lotto delle squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, coinvolgendo di sicuro Offanengo, ma anche Cremona non può dormire sonni tranquilli, ed oggi non può far sconti ad un Perugia lanciato per evitare l’ultima piazza, non certo la retrocessione. Oggi lo staff tecnico dell’Emilbronzo 2000 deciderà quale partita andare a seguire, ed è probabile che il gruppo si divida per andare a vedere Vicenza – Offanengo, decisamente la partita più importante per Montale, ma anche Albese – Messina, vero termometro sulla reale pericolosità delle siciliane, che sono giunte alla quinta vittoria consecutiva effettuando una grande rimonta, e si troveranno di fronte un Albese ormai salvo. L’Emilbronzo 2000 tornerà quindi in campo domenica 7 Maggio, ospitando un Marsala che forse sarà già retrocesso, per poi concludere il campionato la settimana dopo con la difficilissima trasferta di Messina .

Il programma. pool salvezza: Sant’Elia - Club Italia; Albese – Messina; Cremona – Perugia; Vicenza – Offanengo; Marsala – Lecco; Riposa: Emilbronzo 2000 Montale.

Classifica: Albese (*) punti 41, Lecco 38, Cremona (*) 36, Offanengo (*) 34, Emilbronzo 2000 Montale 33, Messina (*) 32, Vicenza (*) 29, Sant’Elia (*) 27, Marsala (**) 21, Club Italia 19, Perugia 18. (*) = ogni asterisco una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni