Montale, scivolone a Perugia Nelle prossime 3 vietato sbagliare

PALLAVOLO PERUGIA: Traballi 17, Agbortabi 8, Manig 3, Salinas 20, Negri 5, Giudici 9, Rota (L), n.e. Patasce, Stentella, Dalla Rosa, Pero; all.: Marangi.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 6, Lancellotti, Frangipane 8, Fronza 9, Visintini 13, Zojzi 11, Bici (L1), Bozzoli, Mammini, Montagnani, n.e. Mescoli, Bonato L.; all.: Ghibaudi.

ARBITRI: Capolongo (CiccianoNA) – Mannarino (RM).

NOTE: Durata set 29’ 22’ 20’ per un totale di 71’; Perugia 65 su 76 (B.S.8, Vinc. 9, Muri 9, E.P. 4); Montale 44 su 56 (B.S. 5, Vinc. 2, Muri 6, E.P. 6).

Seconda sconfitta esterna consecutiva per l’Emilbronzo 2000 Montale, che torna dall’Umbria con un brutto scivolone, sia sul piano tecnico, che su quello psicologico: la battuta d’arresto, assolutamente inattesa per la pesantezza, complica non poco il cammino delle nerofuxia, che pure rimangono al quinto posto in classifica, teoricamente ancora salve, ma ormai decisamente attaccate ad una certezza, quella di dover vincere le prossime tre partite, due scontri diretti mercoledì con Vicenza, e l’ultima, probabilmente decisiva, a Messina, inframezzata dalla gara interna con Marsala, per tenere dietro proprio Vicenza e Messina che sono ormai ad un solo punto di distacco. Probabilmente decisiva la sconfitta ai vantaggi nel primo set, che ha cambiato l’inerzia della gara, ma in ogni caso le ragazze di Ghibaudi hanno approcciato male la partita, forse subendo il peso dell’importanza della posta in palio, e finendo per calare inesorabilmente verso un finale di partita decisamente non all’altezza delle possibilità.

POOL SALVEZZA: Marsala – Offanengo 3-1; Club Italia – Messina 1-3; Sant’Elia – Albese 3-2; Lecco - Vicenza 3-1; Perugia – Emilbronzo 2000 Montale 3-0; Cremona.

CLASSIFICA: Albese (*) punti 41, Cremona (*) 36, Lecco 35, Offanengo 34, Emilbronzo 2000 Montale 30, Vicenza (*) e Messina 29, Sant’Elia (*) 26, Marsala 21, Club Italia 19, Perugia (*) 15. r.c.