Montale, sfida cruciale a Vicenza

Turno infrasettimanale per la Poule Salvezza del torneo di A2 di pallavolo femminile, e per l’Emilbronzo 2000 Montale inizia alle 20.30 sul campo dell’Anthea Vicenza, un lungo percorso lontano da casa, con due delicatissimi turni esterni, Vicenza e Marsala, inframezzati dal turno di riposo, conseguente alla partecipazione di sole cinque squadre dell’altro girone di qualificazione: i tre punti conquistati nelle prime due giornate della Poule Salvezza hanno mantenuto la compagine nerofuxia in "zona franca", anche se il clan montalese si può recriminare almeno per uno dei due o tre punti lasciati per strada. Per questo, il doppio turno esterno rappresenta uno spartiacque forse decisivo per la stagione delle ragazze di Ghibaudi, che fino ad ora hanno dimostrato di valere la categoria, ma hanno peccato di incostanza nei risultati, e si trovano a soffrire: a Vicenza, campo storico per i trascorsi lontani in A1 prima della rifondazione, Visintini e compagne dovranno cercare di continuare a far punti per tornare a Pasqua tra le mura amiche. "Vicenza sarà per noi un match importante, - conferma Giulia Visintini, top scorer della squadra – dobbiamo portare a casa più punti possibili, perché siamo a pari punti, e ci giochiamo la salvezza. Loro saranno avvantaggiate giocando in casa, e venendo da una bella vittoria contro Lecco, ma noi dobbiamo aggredirle fin da subito, contando sui nostri punti di forza per metterle in difficoltà: noi arriviamo da cinque set giocati domenica, ma la vittoria ci ha caricato".

Ghibaudi confermerà la formazione che ha vinto due delle ultime tre partite, e perso la terza al tie break, confidando nella potenza della squadra, e soprattutto nella lucidità di Lancellotti nel guidarla: per i tifosi appuntamento al PC per la diretta streaming alle 20.30 su YouTube.

IL PROGRAMMA: Marsala - Club Italia 3-1 (Giocata ieri); Albese – 3M Perugia; Sant’Elia - Lecco; Vicenza - Emilbronzo 2000 Montale; Cremona - Messina; Riposa: Offanengo. CLASSIFICA: Albese (*) punti 31, Offanengo 27, Cremona (*) e Lecco 25, Vicenza ed Emilbronzo 2000 Montale 24, Marsala, Messina e Sant’Elia 17, Club Italia 12, 3M Perugia 10.

Riccardo Cavazzoni