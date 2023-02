Montale, sfida dura in Sardegna Sassuolo deve difendere il 3° posto

Volata finale nel torneo di A2 femminile di pallavolo, che tra oggi e domenica prossima concluderà la stagione regolare: a due turni dal termine quasi tutti i verdetti sono stati emessi, manca solo la dodicesima squadra che deve arrivare proprio dal girone A, quello delle modenesi, peraltro ancora arbitre del proprio, ed altrui, destino. Se la BSC Materials chiude la prima fase di campionato in casa, ricevendo un Offanengo con pochissimo ancora da chiedere a questa fase del campionato, molto più complicato è il compito dell’Emilbronzo 2000 Montale, impegnato alle 15 a Golfo Aranci, ospite dell’Hermaea Olbia, ancora in corsa per un complicatissimo sesto posto che vale la Poule Promozione: le sarde giocano oggi contro Montale, e domenica prossima sale a Lecco, dovendo recuperare tre punti all’Albese che oggi affronta Busto Arsizio, e nell’ultima di campionato ospiterà un Sassuolo ancora a caccia del terzo posto. Ovvio quindi che le sarde siano motivatissime, oltre al fatto che hanno conquistato in casa 21 dei 30 punti a disposizione, ma anche a Montale i punti farebbero comodo in prospettiva di una seconda fase tutta da scoprire, e proverà a replicare la bella vittoria dell’andata.

Non può abbassare la guardia la BSC Materials Sassuolo, dopo che la sontuosa vittoria di mercoledì contro Busto Arsizio, ha proiettato le biancoazzurre al terzo posto: per difenderlo Scacchetti e compagne dovranno fare almeno quattro punti nelle ultime due gare, e considerando che quella di domenica con Albese sarà una trasferta infuocata, meglio provare a metterne a segno tre subito oggi, confidando nel momento positivo. Formazione confermata per coach Venco, con l’unico dubbio su a chi toccherà il posto di seconda schiacciatrice in diagonale con Pistolesi: mercoledì sera si è rivista la Vittorini, preferita alla Martinez Vela, ma non è escluso che l’iberica possa tornare titolare, per dare maggior profondità all’attacco sassolese.

IL PROGRAMMA: Olbia - Emilbronzo 2000 Montale; Busto Arsizio – Albese; Trento – Lecco; Mondovì – Cremona; BSC Materials Sassuolo – Offanengo.

CLASSIFICA: Itas Trentino punti 51, Brescia 45, BSC Materials Sassuolo 42, Busto Arsizio e Mondovì 39, Albese 27, Olbia e Cremona 24, Lecco e Offanengo 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Club Italia 9.

Riccardo Cavazzoni