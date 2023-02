Montale sfida la capolista Itas

"Mission Impossible" per l’Emilbronzo 2000 Montale, che torna tra le mura amiche del PalaMagagni, per ricevere alle 17 la capolista ITAS Trentino, lanciatissima da un 2023 in cui ha raccolto sei vittorie su sei gare, quattro delle quali per 3-0, ed è in serie positiva da otto turni: difficile pensare che la piccola Montale, piena di problemi, ma fieramente impegnata nella lotta per la salvezza, possa fermare un simile rullo compressore, che giusto domenica è passata alla grande a Busto Arsizio, ma la pallavolo talvolta ci ha regalato delle belle storie, e le nerofuxia provano a sognarne una tutta loro. Sulla carta la partita è segnata, con un Trento che è superiore in quasi tutti i fondamentali, vanta un attacco decisivo, che Montale può solo provare a fermare, a muro, e soprattutto non sembra presentare punti deboli, dopo che il tecnico Stefano Saja ha settato la squadra, che viaggia su ritmi altissimo anche in ricezione: all’andata finì 3-0 per la trentine, ma Montale riuscì in tutti i set a far soffrire le trentine, che addirittura nel primo set finirono sotto, per poi rimontare alla fine. " Contro Trento sarà una partita inevitabilmente difficile per noi, - conferma Amelia Bici, libero di Montale, - perché loro arrivano da un trend molto positivo, ma questo non ci deve spaventare perché nel corso della stagione abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le squadre. Troppe volte ci è capitato di giocare una bellissima pallavolo, ma senza riuscire a mantenere la continuità per tutta la partita: per poter sperare in qualcosa domenica, sarà sicuramente necessario ricercare quella continuità nel gioco, ma soprattutto partire aggressive senza subire passivamente il gioco delle avversarie."

Il programma: Club Italia - BSC Materials Sassuolo 1-3; Cremona - Busto Arsizio 1-3; Brescia - Albese 3-0; OGGI: Emilbronzo 2000 Montale – Trento; Mondovì – Olbia; Lecco – Offanengo.

Classifica: Trento (*) punti 45, Brescia 42, Busto Arsizio e BSC Materials Sassuolo 39, Mondovì 36, Albese 27, Olbia e Cremona 24, Lecco (*) 21, Emilbronzo 2000 Montale ed Offanengo 18, Club Italia 9.

r.c.