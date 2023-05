Montale supera l’esame Marsala Per la salvezza serve un ultimo acuto

montale

3

marsala

0

(2522 2521 2517)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 4, Fronza 11, Visintini 21, Zojzi 9, Rossi 9, Bici (L1), Bozzoli 2, Bonato L., Mescoli, Montagnani, n.e. Mammini, Bonato M., Aguero: all.: Ghibaudi.

SEAP SIGEL MARSALA: Moneta 7, Guarena 2, Teso 1, Bulovic 11, Frigerio 5, Salkute 16, Norgini (L), Ghibaudo, n.e. Garofalo; all.: Buonavita.

Arbitri: Mazzarà (MI) – Di Lorenzo (PA).

Note: Durata set 23’ 25’ 21’ per un totale di 69; Montale 59 su 75 (B.S.9, Vinc. 6, Muri 8 E.P. 9); Marsala 42 su 60 (B.S. 10, Vinc. 2, Muri 6, E.P. 6).

Missione compiuta per l’Emilbronzo 2000 Montale, che si sbarazza in poco più di un’ora del malcapitato Marsala, salito nel modenese con solo nove giocatrici, e mantiene vivissime le proprie speranze di salvezza, tutte rimandate all’ultimo, difficilissimo turno sul campo del Messina diretto concorrente per una salvezza che Montale ha meritato, ma che non ha ancora saputo concretizzare. Certo oggi bisognerà vedere che cosa faranno le messinesi sul campo dell’Offanengo, in un altro spareggio salvezza che interessa le montalesi, ma era importante vincere da tre per essere sicuri di potersi giocare il tutto per tutto domenica prossima, senza dover aspettare i risultati delle altre: difficile ipotizzare quale sarebbe il risultato migliore per le ragazze di Ghibaudi ad Offanengo, perché solo vincendo da tre anche sulla stretto domenica prossima, le nerofuxia sarebbero sicure della salvezza. Venendo alla gara di ieri, l’Emilbronzo 2000 è partito subito forte, ma Marsala ha subito chiarito che non era salito in Emilia solo per il ’buon mangiare’, ed ha continuato a dare del filo da torcere alle adrone di casa, che per tutto il primo set hanno fatto ’l’elastico’, andando avanti, e poi facendosi rimontare, fino all’accelerazione finale della ritrovata Giulia Visintini (foto), sicuramente la migliore in casa Emilbronzo. Marsala però non cede ancora, e pur praticamente senza cambi, continua a rimanere attaccata al match, anche se è Montale a guidare sempre le danze, con vantaggio altalenante, fino al muro conclusivo di Zojzi. Il copione non cambia anche nella terza partita, ma almeno Montale riesce a scavare un vantaggio più rassicurante, che le ospiti, ormai in affanno, non riescono più a rimontare.

I risultati: Emilbronzo 2000 Montale – Marsala 3-1; Cremona - Sant’Elia 3-1; (Oggi): Albese – Vicenza; Lecco – Perugia; Offanengo – Messina; riposa Club Italia.

Classifica: Cremona punti 42, Albese (*) e Lecco 41, Offanengo (*) ed Emilbronzo 2000 Montale 36, Messina (*) 35, Vicenza (*) e Sant’Elia 30, Marsala (**) 21, Club Italia (*) 19, Perugia (*) 18. (*) = ogni asterisco una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni