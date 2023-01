Montale travolto Per l’Emilia Futsal impresa con la Pro Patria

Comincia malissimo il 2023 del Montale, che in C1 conosce l’ottava sconfitta di fila, cedendo 8-2 a a Jolanda di Savoia contro i ferraresi del X Martiri: gara senza storia, in cui sono nel finale arrivano le reti "orange". La notizia positiva per i montalesi è il ko 5-4 in casa anche del Santa Sofia col Rimini che lascia i romagnoli ultimi a zero a -3 dagli arancioni. Riposava invece il Sassuolo.Clas. Bagnolo 28, Forlì 25, Sassuolo 21, Faenza e Villafontana 19, X Martiri 18, Parma 16, Baraccaluga e Rimini 13, Montale 3, Santa Sofia 0. COPPA SERIE D. E’ una sorpresa a inaugurare la prima giornata dei gironi eliminatori: l’Emilia Futsal Academy piega 6-5 una Pro Patria San Felice rimaneggiata, infliggendo ai giallorossi il primo ko stagionale. Per i gialloblù di casa decisive le reti di Cristoni (tris), Ingino, Hdioued e Casarini, mentre ai giallorossi di Greco non bastano le doppiette di Asmaoui e Cellurale e il gol di Gaglio. Nel prossimo turno l’Emilia Futsal può chiudere i conti qualificazione sabato 21 a Carpi contro la Virtus Cibeno, poi il 28 ultima sfida a San Felice fra Pro Patria e Virtus.