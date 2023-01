Montanari vince a Seregno

Davide Montanari ha proseguito nella striscia vittoriosa del 2023 centrando il successo tra gli M5 a Seregno e l’under 23 Luca Paletti con la nuova casacca della Bardiani Csf Faizanè è salito sul terzo gradino del podio nella stessa gara lombarda dove per la prima volta i premi delle donne sono stati pari a quelle dei maschi. Il portacolori dello Spilla Team Spilamberto (foto) dopo la vittoria a Scorzè (Venezia) nel Trofeo Triveneto ha confermato di essere grande condizione e domani sarà al via dell’Adriatica Tour a Forlì in preparazione per il tricolore di sabato prossimo a Roma. Il neoprofessionista Paletti completerà la preparazione per il tricolore di Roma gareggiando nel Città di Flero (Brescia). Folta la partecipazione modenese delle giovani speranze gialloblù a Seregno.Tra gli juniores si sono piazzati Giacomo Ghiaroni(11°),Luca Spezzani (14°). Matteo Rinaldi (16°),Manuel Mutolo (22°) e Umberto Pini(27°) del Team A Favore del Ciclismo Paletti, mentre le donne Martina Barbiero si è piazzata al 5° posto facendo meglio dei maschi del team Ale Cycling Modena,tra gli allievi con Stefano Cavalli(7°), Luca Brancaleon(10°),Edoardo Tassi(13°) ed Alessandro Ingrami (19°). Tra gli esordienti del 2° anno hanno concluso Samuele Boschetti (25°) e Marcello Pelloni(26°).

Andrea Giusti