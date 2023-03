Montanaro: "Sassuolo è sempre nel cuore"

di Doriano Rabotti A Sassuolo se dici il suo nome tutti si ricordano subito. Perché a Josè Montanaro è legato il miglior risultato nella storia degli sport di squadra per la capitale delle piastrelle, il successo in Coppa Italia nel 1981 centrato da quella Edilcuoghi che ancora oggi vive nel ricordo di tanti tifosi. Oggi Josè Montanaro, che nella finale di Ancona fu il trascinatore di un gruppo guidato in panchina dal professor Adriano Guidetti, vive in Brasile dove si occupa di mercati finanziari. Montanaro, che cosa ricorda di quegli anni a Sassuolo? "Ho solo ricordi positivi, erano bellissimi tempi. Io ero molto giovane, avevo 21 anni ed ero l’unico straniero della squadra, che mi ha protetto benissimo. Mi sono fatto tanti amici". Che luoghi frequentava? "Andavo a mangiare da Juffa, che conoscono benissimo anche i tifosi della Panini. Mangiavo talmente bene che il primo anno sono ingrassato dodici chili, Juffa e sua moglie mi facevano i tortelloni panna e funghi, ho scoperto il parmigiano e il prosciutto. Per loro ero come un figlio, se il ristorante era chiuso mi portavano a casa loro, come il prof Guidetti". Che ricordo ha del tecnico? "Io sono grato a tutti, anche ai miei compagni, perché mi hanno insegnato molto....