Montorsi e Levoni si aggiudicano il torneo Cané

È stato un successo di partecipanti (ben 64) e di pubblico il 19° Memorial Giancarlo Canè, torneo di tennis di quarta categoria che si è disputato lo scorso fine settimana a Sestola sui campi in terra rossa del Circolo tennis comunale, gestito dal Tennis club Sestola presieduto da Corrado Gessani. Il trofeo se l’è aggiudicato Emanuele Montorsi della Polisportiva Pozza Maranello battendo per 6-0 6-0 Roberto Magistrali del Gobbi Tennis Academy di Modena. Quattro i semifinalisti: Massimiliano Monti del Circolo Muratori Vignola che nulla ha potuto contro Emanuele Montorsi del Tennis Club Pozza di Maranello, e Federico Figurelli, del Circolo Tennis Pavullo, contro Roberto Magistrali. Infortunato, Figurelli non ha potuto disputare la finale ed è così passato Magistrali. Nella finale del Tpra femminile, la reggiana Rossella Levoni ha prevalso su Barbara Bortolani del Circolo Muratori Vignola. Le premiazioni (nella foto) sono state effettuate dal sindaco Fabio Magnani, dal suo vice Marco Bonucchi, da Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone (al primo classificato ha consegnato uno skipass stagionale per le piste del Cimone) e da Fabrizio Canè, figlio del compianto Giancarlo.

w. b.