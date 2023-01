Mosti lancia segnali: tripletta nel primo test Il trequartista al centro di voci di mercato grande protagonista nell’amichevole di inizio anno vinta 9-1 contro la Virtus Castelfranco

di Alessandro Troncone

L’obiettivo era semplicemente uno: rimettere in moto una macchina che aveva finito in quinta marcia il 2022. Farlo, davanti a quasi 400 persone, con 9 reti e qualche ulteriore buona indicazione, ha senz’altro aiutato.

Seppur fine a se stesso, il 9-1 alla Virtus Castelfranco (squadra di Eccellenza) può lasciare il sorriso ai canarini di Tesser anche se la gloria personale di Glorioso (e non un gioco di parole, bensì il nome del marcatore ospite) può considerarsi un piccolissimo neo tecnico da limare. Nel primo tempo il Modena gioca con Seculin, Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Panada, Gargiulo, Marsura, Giovannini e Diaw. Quest’ultimo ci mette poco a siglare una doppietta, poi Armellino chiude la prima frazione col tris. Nella ripresa spazio a Narciso, Coppolaro, Silvestri, Cittadini, Ponsi, Poli, Gerli, Magnino, Duca, Mosti e Falcinelli. Protagonista proprio Mosti con una bella tripletta (a scacciare le voci di mercato?), disegnano il risultato finale le reti di Magnino, Coppolaro e Falcinelli.

Assente Bonfanti che ha svolto allenamento individuale programmato, stesso si dica per Tremolada che ha dato continuità al suo recupero, previsto per la fine del mese forse a Terni. Buone le trame, soprattutto nella ripresa quando c’è stata la possibilità per la qualità di Duca e di Mosti di costruire e inventare sulla trequarti, un pelo di attenzione è andata calando col passare dei minuti e ciò ha concesso il gol di Glorioso ma questo può essere comprensibile a pochi giorni dalla ripresa delle attività e nel pieno di percorso di allenamenti che porteranno il Modena al 14 gennaio e alla prima gara di campionato del nuovo anno sul campo della capolista Frosinone. Il solito, incessante, entusiasmo sugli spalti dello Zelocchi dove in tantissimi hanno seguito i gialli e dove si è discusso anche sui temi di mercato e su quel che il 2023 porterà in dote.

In molti sperano in una permanenza (con maggior spazio) di Giovannini e in un paio di innesti per rinforzare una rosa che la maggior parte considera già buona così per ottenere una salvezza serena e senza patemi. Il Modena tornerà a disputare un’amichevole il prossimo 11 gennaio, sempre allo Zelocchi, con la Nuova Sondrio Calcio, compagine di Promozione che verrà a testare le qualità e la tenuta dei canarini a pochissimi giorni da Frosinone. Primo atto di una serie di sfide che un girone fa complicarono e non poco il ritorno in B. Ma, lo dice la classifica, questo è tutt’altro Modena e il 2023 potrà confermarlo ulteriormente.