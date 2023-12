Motori, Ceci sul gradino più alto del podio: "Ottimo debutto nel mondo dei rally storici"

L’East Africa Safary Classic è una competizione per vetture storiche da rally costruite entro il 1987 che riprende il fascino del Safari Rally, gara istituita in Kenya dall’East African Coronation Safari nel 1953 per celebrare l’incoronazione della Regina Elisabetta II, riprendendone lo spirito entusiastico ed emozionante dell’epoca: nove tappe, ventiquattro prove speciali con lunghezza variabile dai trenta fino a centoquaranta chilometri.

La vittoria del prignanese Paolo Ceci, ex motociclista dakariano convertito alle quattro ruote, assume un grande valore, poiché questa gara rientra a pieno diritto in quegli eventi automobilistici unici nel mondo per fascino e difficoltà. Per il navigatore modenese un altro successo ottenuto dominando la manifestazione assieme al pilota Eugenio Amos, a bordo di una Porsche 911, in quell’Africa che ormai ha potuto conoscere bene sia con la Dakar sia con l’Africa Eco Race.

Paolo Ceci sul gradino più alto del podio, obiettivo centrato al debutto in questa gara?

"Siamo venuti con l’obiettivo di vincere e abbiamo preso il comando dal terzo giorno. Partendo davanti abbiamo avuto anche lo svantaggio di aprire la strada. Non è stata una gara facile. La maggior parte dei problemi sono nati dalle piogge che hanno rovinato molto le prove speciali trasformando la gara da rally ad una competizione di cross country con guadi e fango dove avrebbe fatto più comodo un fuoristrada piuttosto che una vettura. E’ stata un’edizione molto dura e sofferta per frane, strade distrutte, fiumi ingrossati. Siamo molto felici della vittoria, consapevoli di aver fatto un buon lavoro e ci dà carica per la Dakar, pur sapendo che è un’altra tipologia di manifestazione".

Primo successo a bordo di una vettura storica, cosa ti ha impressionato della Porsche? "Una vettura eccezionale, preparata in modo impeccabile dal team Tuthill. Pensare che una vettura di quarant’anni fa, a due ruote motrici, riesce a fare ciò che abbiamo fatto è incredibile. Grande merito a questa squadra molto brava e affiatata come poche".

Che differenze hai riscontrato fra le tue gare di cross country rally e questo Safari Rally?

"Qui col tipo di percorso che abbiamo trovato non ho riscontrato molte differenze. Sia nella navigazione sia nell’affrontare i disastri fatti dalle piogge sul percorso di gara ho trovato molte analogie. Tutti gli equipaggi sono stati messi a dura prova e non è stato facile terminare la competizione".

A chi dedichi questa importante vittoria e quali sono gli impegni futuri?

"La vittoria la dedico a mia moglie Sara che mi supporta sempre oltre che essere la mia prima tifosa".

Giampaolo Grimaldi