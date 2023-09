Motori in lutto: addio a Lorenzo Gilli. Era il re del rally storico di Modena

Ieri sera, improvvisamente, è venuto a mancare il pilota maranellese Lorenzo Gilli, campione di rally messosi in luce anche nelle cronoscalate per vetture autostoriche. Il driver originario di San Venanzio aveva preso la passione per l’automobilismo dal padre e col passare degli anni era diventato un punto di riferimento inizialmente come meccanico poi come pilota di talento. Lorenzo Gilli è stato per anni uno dei principali artefici dei successi dell’officina di preparazioni per autovetture del modenese Ivaldo Barbolini, legata ai trionfi tricolori del marchio Opel con le varie versioni dei modelli Corsa, Kadett ed Astra GSI. Instancabile lavoratore, preciso e meticoloso nella preparazione delle vetture tanto da essere ben voluto e ricordato da tutti i piloti che ha assistito, si è, successivamente, messo in luce come driver nelle gare per vetture storiche a bordo della grigia Ford Sierra Cosworth a trazione posteriore. Pilota generoso, sempre disponibile, gentile con tutti e disposto a dare consigli verso chi necessitava, è stato il vero "re" incontrastato del rally storico di Modena, Historic Città di Modena, vinto per ben quattro edizioni consecutive dal 2016 al 2019. Lorenzo Gilli non era un driver che correva assiduamente, ma ogni volta che era iscritto in gara il risultato puntualmente arrivava: terzo assoluto sia al Rally degli Abeti e dell’Abetone storico nel 2019, in Toscana, sia al Rally Storico del Grappolo nel 2021, in Piemonte, sia al recente Rally di Salsomaggiore Terme sempre fra le vetture storiche. Non solo rally nel palmares del pilota maranellese, infatti Lorenzo si era laureato campione italiano cronoscalate autostoriche gruppo n, auto derivate dalla serie, nel 2020. Svariate, invece, le vittorie di classe, ottenute con l’Opel Astra GSI e successivamente con la Ford Sierra. "Perdiamo un grande pilota – ha commentato Vincenzo Credi presidente di Aci Sport Italia e Aci Modena – una persona genuina, collaborativa e disponibile, sempre col sorriso dal grande spessore umano. Ci ha sempre aiutato con il Rally di Modena ed altre iniziative, per noi è una grande perdita". "La scomparsa di Lorenzo Gilli a soli 55 anni – ha dichiarato Luigi Zironi – ci lascia senza parole come i tantissimi appassionati che nel corso del tempo lo hanno seguito e ammirato per le sue capacità al volante, la sua profonda cultura motoristica e soprattutto per le sue doti umane. Una persona schietta, sempre sorridente, generosa e disponibile". Oltre alle capacità sportive, Lorenzo Gilli è stato un marito ed un padre esemplare grazie alle proprie doti e qualità umane.