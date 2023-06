Motta costruisce già il nuovo Carpi "Rosa fatta al 95% ad inizio raduno"

di Davide Setti

CARPI

"Vogliamo consegnare il 95% della rosa fatta a mister Serpini per il raduno del 24 luglio". Riccardo Motta sa che è cominciato il momento caldo del suo lavoro, in un mese e qualche settimana deve completare lo scacchiere di un Carpi che vuole essere protagonista. "Abbiamo voluto fortemente tutti la conferma di Calanca – spiega il ds - in primis il presidente Lazzaretti, che ringraziamo per aver messo la prima pedina, Alessandro è un uomo Carpi, non abbiamo mai avuto nessun dubbio rispetto al fatto di ripartire da lui. Il mercato? A breve arriveranno altre riconferme e i primi arrivi. Vogliamo essere a posto per il raduno, poi comunque saremo vigili per le occasioni che ad agosto il mercato ci sottoporrà. Per l’attacco seguiamo sia chi scende dai professionisti sia gente che ha già fatto la D". Il Carpi, intanto, guarda con interesse in casa Campodarsego. C’è un primo sondaggio per Luca Rivi, attaccante classe 1994 ex Padova e Rimini, e Valentino Vitetta, centrocampista argentino di 20 anni.

Sabbadini. Intanto al portale Seried24 ha parlato l’ex ds Matteo Sabbadini che ha raccontato la sua stagione. "È stata una stagione pesante, ma lavorare per il Carpi è stata una grande soddisfazione. Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione fino a dicembre, quando abbiamo avuto un periodo di calo. Quando abbiamo cambiato allenatore abbiamo avuto anche parecchi infortuni, le cose non giravano. Nelle ultime partite i ragazzi sono tornati alla grande, abbiamo giocato un ottimo finale di campionato come dimostra la terza posizione. Dopo la vittoria con il Real Forte Querceta in semifinale playoff siamo arrivati corti in finale, ma nonostante la sconfitta con il Corticella reputo che quest’anno sia stato molto positivo. Cosa è mancato? Forse un paio di giocatori più abituati a vincere, con più personalità. Oltre a questo nel girone di ritorno abbiamo pagato tanto gli infortuni, abbiamo avuto 5-6 titolari fuori ogni domenica, ma non è un alibi. Il mio futuro? Ho ricevuto qualche chiamata, ma per ora sono fermo, aspetto una società che creda in me e mi lasci lavorare. Non chiedo molto, vorrei una società seria che si fidi di me, credo sia un aspetto fondamentale. Non mi aspetto un tipo di club in particolare, si parla spesso di progetti e poi alle prime disavventure salta tutto. Spero di poter lavorare con i giovani come ho fatto anche a Ravenna in C".