Mulattieri, ne sentiremo parlare Viti, ancora troppe incertezze

CONSIGLI 6. Battuto dal rigore di Tutino e dall’imprendibile acuto di Mazzocchi. Incolpevolmente.

TOLJAN 6,5. Affidabile, ma mai troppo a suo agio. C’è sempre, però, e avvia l’azione del gol che vale tutto, il terzo, con l’ennesima proiezione offensiva.

ERLIC 5,5. Ruvido all’occorrenza, attento quando serve. Un’ottima chiusura (24’) su Mazzocchi, un giallo ‘gratis’ che ne certifica affanni inattesi.

VITI 5. Rischia l’inenarrabile in avvio, schiva l’espulsione ma non il rigore che sposta l’inerzia del match. Altri problemi nella ripresa (21’ s.t. TRESSOLDI 6. Rude ma efficace)

VINA 6. Buone letture difensive e accenni di intraprendenza in impostazione. Arriva al 100’ in apnea: sostituito prima che crollasse (5’ p.t.s. MISSORI 6. Fa il suo, anche qualcosa in più)

LOPEZ 6,5. Corse e rincorse, fraseggi e palleggi Non brillantissimo, anche se sempre presente: fin troppo ogni volta – succede – che la gara si ‘scalda’ (3’ s.t.s. BOLOCA s.v).

HENRIQUE 6,5. Compassato. E impreciso. Le idee ci sono, la condizione ancora no, ma l’assist a spalancare a Bajrami le porte dell’uno a uno non è male.

DEFREL 5,5. Prova a fare il Berardi, svaria e si accentra: respinto con perdite.

BAJRAMI 6. Deve ancora prendere le misure a se stesso e ai suoi nuovi compiti. Gran giocata per il pareggio neroverde, l’unica, che gli vale la sufficienza (21’ s.t. MULATTIERI 7. Doppietta da subentrato: ne sentiremo parlare, e i ‘fantacalcisti’ si attrezzino)

LAURIENTÉ 6. Si inventa dal nulla la prima palla gol dei neroverdi, ma da lì in avanti pesta infruttuosamente in un mortaio di buone intenzioni (39’ s.t. CEIDE 6,5. La pesantezza del gol che segna vale mezzo voto in più)

PINAMONTI 6. Male assistito e peggio servito, galleggia ai margini di una prestazione quantomeno insipida, con il lampo dell’occasione che si costruisce, e spreca, all’ora di gioco, e poi nobilitata con l’esecuzione – perfetta – del rigore (39’ s.t. VOLPATO 6,5. Mette testa e piede dove serve, buon impatto)