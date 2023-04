Museo virtuale, il ’pres’ è Cicerone

Il presidente Carlo Rivetti è stato protagonista anche di un altro regalo per i tifosi canarini, nel giorno del compleanno numero 111 del club. I frequentatori del profilo Instagram (ma non solo) del Modena, avranno notato sin dal mattino il lancio social della prima iniziativa pensata per i sostenitori, ovvero un museo virtuale con cimeli, foto e ricordi legati alla storia del Modena. Con un solo click, ogni visitatore virtuale ha potuto ingrandire e ammirare ogni immagine disponibile, dai palloni utilizzati negli anni ‘30, alla maglia di Riccardo Gagno autore del gol all’Imolese nell’anno della promozione in B. Un percorso introdotto e presentato dallo stesso presidente (in foto) il quale magicamente appare all’interno di questa realtà aumentata, in carne ed ossa, fa i suoi auguri a tutti e dà il benvenuto al museo. Non è la sola iniziativa per il compleanno modenese. È nata ’Leggende Gialloblù’, la Hall of Fame del Modena che, attraverso votazioni su Facebook, Twitter e Instagram, decreterà ruolo per ruolo i protagonisti dei 111 anni di storia indimenticati dai tifosi. Ogni 12 mesi, il 5 aprile, saranno aggiunti 4 calciatori da inserire nel gruppo, fino a designare la squadra dei sogni. Un portiere, un difensore, un centrocampsita e una attaccante: si parta con gli estermi difensori tra i quali ci sono Ballotta, Frezzolini e Ghezzi. Questa prima votazione terminerà il 12 aprile, poi dal 13 aprile sarà tempo di difensori e il tutto andrà avanti fino al 3 maggio, con gli attaccanti.

a.t.