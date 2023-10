"Mvp da opposto?. Non me l’aspettavo"

Serafico, micidiale dalla battuta, eccellente dall’attacco quando il pallone scottava. L’esordio di Vlad Davyskiba, che alla sua prima con la maglia di Modena era partito in panchina, è stato bagnato dal premio come miglior giocatore dell’incontro: "Nemmeno io mi aspettavo di essere mvp da opposto – racconta il bielorusso – ma ero pronto a giocare in questa posizione. Non abbiamo certo giocato benissimo, soprattutto il nostro cambiopalla contro battuta float non ha funzionato bene, prendendo troppe murate in quelle rotazioni, ma abbiamo lavorato bene come gruppo, non abbiamo mai mollato e siamo riusciti a rimettere il match in piedi. Ognuno di noi ha messo in campo qualcosa di buono quando serviva. Era importante partire col piede giusto". Non manca poi un’ultima osservazione su un palasport caldissimo e vicino al sold out: "L’emozione di giocare in questo palazzetto non da avve veramente è indescrivibile".