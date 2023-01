Nadiri trafigge per tre volte il Pgs Smile

PGS SMILE

3

CASTELLARANO

4

PGS SMILE: Poli, Cantacesso (73’ Giovani), Pattuzzi, Allegra, Caselli (61’ Pederzoli), Bozzani (25’ Marino), Riva (66’ Giovanardi), Paoli, Gariboldi, Scortichini (53’ Copertino), Cavani. All. Virgilio

CASTELLARANO: Lanzotti, Andreoli (90’ Messori), Paglia, Galli (80’ Hardy Nana), Muratori, Guicciardi, Ingrami, Solla, Ivashko (76’ Galli), Turci, Nadiri.All. Cavalli

Arbitro: Siviero di Finale

Reti: 35’ Nadiri, 40’ Gariboldi, 42’ Riva, 45’ e 51’ Nadiri, 65’ Ivashko, 91’ Pattuzzi

Sette reti e tante emozioni fra Smile e Castellarano, per i formiginesi arriva il terzo ko di fila colpiti dal tris di Nadiri. Al 35’ su bel cross di Paglia è Nadiri a portare in vantaggio gli ospiti. Ma la squadra dio Virgilio ribalta la partita con Gariboldi su tiro cross di Pattuzzi e con un eurogol di Riva dai 30 metri, pero al 45’ ancora Nadiri pareggia su corner. Nella ripresa due disattenzioni di casa costano i gol di Nadiri e Ivashko per il 4-2, poi Galli coglie la traversa. Nel finale decisivo il portiere Lanzotti su Cavani e Pattuzzi che trova il 3-4 troppo tardi.