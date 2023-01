Nanetti fa il pieno, Cagnetti e Tiri la seguono

Ancora un turno a ranghi ridotti nel Top Volley del nuovo anno, prima della sosta globale prevista per il prossimo week end: fermi campionati Nazionali di serie B maschile, e B1 e B2 femminile, a catturare l’interesse dei tifosi un combattutissimo quattordicesimo turno nei tornei Regionali di serie C e D.

Novità. Fermi i protagonisti di serie B, non sono mancate le novità ai vertici della classifica di giornata, compreso il primo "trentello" in carriera della giovanissima Serena Nanetti , opposta quasi 18enne dell’Alea Design Montale: anche se i suoi 30 punti non sono bastati per portare via la vittoria a Calderara, lei e l’Alea Montale hanno confermato i segnali positivi nel nuovo anno. Alle sue spalle, staccati di un solo punto, due relativamente "nuovi" delle posizioni alte della classifica di tappa, Valerio Tiri dell’Univolley Carpi di serie D, e Matteo Cagnetti della BPAE VGModena Volley nello stesso campionato: in realtà lo schiacciatore gialloblù ha già vinto una Tappa del Top Volley due anni fa, mentre per Tiri si tratta del record personale in una singola gara, mentre si avvia a travolgere il suo record di punti stagionale.

Conferme. Molto bene anche Francesca Vaccari del Castelvetro con 27 punti, tanti quanti Christian Piccinini del Corlo Sasco, mentre un punto più sotto si conferma il leader Francesco Venuta, per la quarta volta sopra quota 25 in cinque gare, appaiato alla ritrovata Arianna Boni del Maranello: da segnalare i 17 punti di Giulia "Cinci" Orlandini dell’EdilCam Cavezzo, classe 1984, la ragazza in attività con più punti all’attivo, ben 4.233.

Classifiche. Nella classifica generale, Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product rafforza il proprio primato, davanti ad Abdoul Zampaligre, con Luca Bigarelli alla finestra che tiene la terza piazza, davanti a Francesca Vaccari, mentre al quinto posto irrompe Tiri, che butta fuori dalla Top Five Riccardo Calzolari: bel balzo in avanti di cinque posto di Alessandro Cambi del Castelnuovo che sale al settimo posto, mentre la Superbomber del 2022 Martina Fontana del Corlo è nona dietro Martina Montanari del Volley Modena, con Leonardo Sala della Lycos Torrazzo, terzo un mese fa, che sprofonda al diciottesimo posto. Nella classifica a Punti Bigarelli conserva d’un soffio il primo posto su Venuta 268 a 260, mentre si fa pericolosa anche Francesca Vaccari, che tocca quota 245: poche novità nelle classifiche Divisionali, dove comandano Zampaligre in C, e Venuta in serie DE, così come nelle classifiche per età, con Francesca Vaccari leader tra i giovani, e Lorenzo Breviglieri tra i "vecchi".

Riccardo Cavazzoni