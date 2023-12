Natale Amaro per la Stadium Mirandola, Silvestri getta acqua sul fuoco

Non sarà il classico incontro pre natalizio con panettone e spumante, quello che è in programma oggi tra la dirigenza della Stadium Mirandola e lo staff tecnico della squadra: la pessima figura di sabato sera contro il CUS Cagliari ha lasciato molte scorie, ma i tifosi stiano tranquilli, pure questa volta finirà "a tarallucci e vino", anche se non è chiaro con che morale, e con che spinta, i gialloblù si presenteranno il giorno di Santo Stefano a Salsomaggiore, per un vero e proprio spareggio salvezza. Ad indicarlo le parole "da pompiere" del Presidente Fabrizio Silvestri, che dopo aver tuonato nel post partita, raggiunto telefonicamente ieri, getta abbondante acqua sul fuoco: "Condivido il commento di Mescoli – chiarisce Silvestri, - e capisco la sua intenzione di dare a noi il pallino della decisione da prendere, ma posso dire che la società gli darà ancora fiducia, perché non è nostro costume, e soprattutto nostra intenzione, sostituirlo: io sono dell’avviso che questi siamo ad avere iniziato l’avventura, e questi dobbiamo arrivare in fondo, anche se sono molto arrabbiato con me stesso, perché non riesco a trovare il bandolo di questo problema. Noi non siamo questi, all’inizio eravamo differenti, ma adesso non ci riesce più nulla!".

Il problema è evidentemente psicologico... "Assolutamente sì, - prosegue il Presidente della Stadium, - la squadra lavora tantissimo in allenamento, poi in partita non funziona quasi più niente, e la cosa peggiore è che tecnicamente puoi allenare, la testa non si allena". Manca un leader: "Ce ne siamo accorti anche noi, i ragazzi sono tutti ottimi giocatori, ma nessuno trascina gli altri, e questo è fatale nei momenti di difficoltà"

Se martedì prossimo perdete anche a Parma, avete un piede in serie B: "Non esageriamo, - conclude Silvestri, ci sarà ancora tutto il girone di ritorno, ma sicuramente sarebbe difficile riprendersi, mentre io spero che col Salsomaggiore si riesca a cambiare marcia, ritrovando i nostri riferimenti". Comunque vada la riunione odierna, sarà il secondo Natale amaro per la Stadium che nel frattempo rinforza la panchina con il ravennate Enrico Scarpi, 28enne schiacciatore-ricevitore fermo da un anno, che di fatto prenderà il posto di Scita, ma non è il giocatore che può fare la differenza, e nemmeno è chiaro se la società lo stia effettivamente cercando, anche perché non è chiaro quale sia il ruolo che attualmente, in casa Stadium, soffre di più.

Riccardo Cavazzoni