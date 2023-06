Nazionale, primi gol per Frattesi e Bajrami

Primi gol in nazionale per i neroverdi Davide Frattesi e Nedim Bajrami, che scrivono per la prima volta il loro nome sul tabellino di una sfida ufficiale tra rappresentative nazionali. Il centrocampista scuola Roma – che era apparso già ‘in palla’ contro la Spagna – è stato tra i protagonisti, segnando la rete del raddoppio azzurro, del 3-2 con cui gli azzurri di Mancini, battendo l’Olanda, hanno agguantato il terzo posto nelle finali di Nation’s League e non si può dire si sia fatto sfuggire la chance di accendersi addosso altri riflettori rispetto a quelli che ne fanno già uno degli uomini mercato più chiacchierati. Bajrami, invece, ha segnato la rete che ha chiuso i conti tra Albania e Moldavia, nella gara di qualificazioni ad Euro 2024 giocatasi all’Arena Kombëtare di Tirana e finita 2-0 per i padroni di casa.