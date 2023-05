Nei campionati regionali ancora un mese di sfide

Se i campionati minori nazionali di pallavolo, hanno concluso nello scorso weekeend il loro cammino, almeno per quanto riguarda le squadre modenesi, nessuna delle quali è impegnata nel post season, proseguiranno ancora per un mesetto quelli regionali, alle prese con playoff e playout.

Regionali femminili. Ripartono i playoff promozione di C femminile della Mondial Texcart Carpi, superata per la promozione diretta dall’Hidroplants Soliera 150, ma che prova a puntare all’altro posto in B2 nei playoff, affrontando nella semifinale del secondo turno il Riviera Rimini. In serie D femminile ufficiale la promozione in C del Corlo Hidromec, ora Giacobazzi Nonantola e Leonardi Marano partono come teste di serie nei playoff per altri tre posti in C, a cui partecipa anche il Volley Limidi Utensileria Sassolese, ma non la Mondial NB Carpi, prima esclusa per un centesimo di punto nella classifica avulsa.

Regionali maschili. A due giornate dalla fine della seconda fase del torneo di C maschile, Univolley Carpi ed RCL Gallonese sono tornate in corsa per la promozione in B Nazionale: rischia grosso invece la Pol. Modena Est nei Playout, ancora ferma al palo. Nella finale dei playoff promozione di serie D, esordio con sconfitta al tie break per la US Castelnuovo, che adesso dovrà vincere venerdì sera, per puntare alla bella che vale la C.

r.c.