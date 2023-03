"Nei periodi difficili come questo la nostra società si compatta"

"Non stiamo vivendo un momento felice, tre sconfitte in una settimana sono pesanti. Però, la nostra società nelle difficoltà si compatta e si stringe ancora di più". Ci sono anche le parole del direttore sportivo Davide Vaira ad aprire il Pergreffi-day e ad annunciare il rinnovo contrattuale del capitano. Proprio questo, per il direttore, si tratta di un segnale di positività trasmesso alla squadra: "Il rinnovo di Pergreffi è meritato per quello che ha dimostrato in campo e non solo, fino ad oggi – ha spiegato Vaira – è un punto di riferimento dentro lo spogliatoio, per me soprattutto. Esprime i valori morali della società e mi piace essere qui, dopo tre sconfitte, ad annunciare questo rinnovo perché è un segnale di fiducia non solo verso Antonio ma a tutta la squadra. Essendo lui il leader morale dello spogliatoio, è un segnale che diamo a tutto l’ambiente. Siamo convinti di ripartire e arrivare al nostro obiettivo".

A proposito di obiettivi e del momento, il ds fa quadrato: "Le tre sconfitte in una settimana sono pesanti - ha concluso - ma noi siamo una società che nelle difficoltà si stringe e si compatta, non siamo alla ricerca di colpevoli o responsabili. Lo abbiamo dimostrato, in questi momenti diamo il meglio di noi stessi, ci compattiamo, ci uniamo, tutti danno quel qualcosa in più. Sono sicuro che la squadra saprà reagire alla grande".

a.t.