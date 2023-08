Nel 2002 il duo De Biasi-Tosi riporta il Modena in serie A

Un posto speciale nella storia del Modena cadetto lo ha la mitica Longobarda di Gianni De Biasi e Doriano Tosi che a Marassi il 12 maggio del 2002 coronò una meravigliosa cavalcata riportando i canarini 40 anni dopo in Serie A. Una squadra che tanti modenesi recitano ancora a memoria in quel 3-4-1-2 da favola con Mayer, Cevoli e Ungari davanti a Ballotta, mediana con Ponzo, Milanetto, Grieco e Balestri, poi Pasino dietro a Fabbrini e Rabito. Quella stagione il Modena l’aveva affrontata da matricola dopo il salto dalla C1 alla B atteso 7 anni, ma nessuno se n’è accorto. L’avvio super con il 2-0 al debutto sul Bari (Pasino e Rabito) è il preludio di 9 risultati di fila iniziali (6 vittorie e 3 pari) che fanno subito capire di che pasta è fatta quella squadra, capace di rifilare 4 reti al Napoli, 5 fuori casa al Vicenza e 3 a testa a Cagliari e Como. Il doppio stop di novembre con Empoli e Palermo non mina le certezze di un gruppo che riparte forte e con altri 8 risultati utili (4 vittorie e 4 pari) chiude il girone di andata al terzo posto, a -3 dall’Empoli e a -2 dal Como, affiancato dalla Reggina. Il 2-1 al San Nicola sul Bari (autorete di Ingrosso e cavalcata sull’asse Kamara-Balestri) rimette subito i gialloblù in vetta alla classifica e da lì la De Biasi-band non uscirà più dai primi due posti.

La svolta arriva il 19 aprile 2002 a Reggio Calabria, quando a 2’ dalla fine Milanetto su rigore manda ko i calabresi (imbattuti al "Granillo" da un anno) e li spedisce a -4, riprendendosi la vetta solitaria sull’Empoli a 6 gare dalla fine. E’ il trampolino del trionfo per la Longobarda, che stende 2-0 la Samp (Ferrari-Fabbrini) e passeggia 3-1 a Padova sul Cittadella (Mauri, Fabbrini e Kamara) facendo scattare il count down a +10 sul Napoli quarto a 4 gare dalla fine. E a Marassi, alle 16,53 del 12 maggio, basta lo 0-0 col Genoa abbinato al pari dei campani col Cosenza per far scoppiare la festa dei 3mila tifosi al seguito, che poi diventano un mare gialloblù quando la squadra viene accolta al Parco Novi Sad per la festa da Serie A.

d.s.