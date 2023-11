Nel match con la Samp porta bene la serie A

La Sampdoria al Braglia? Meglio affrontarla in Serie A. Infatti nei 10 precedenti fra le due squadre 6 si sono disputati nella massima serie con 5 vittorie gialloblù e un pareggio. Dei quattro confronti fra i cadetti due sono stati vinti dal Modena, altrettanti dai blucerchiati. A favore del Canarino le reti complessive, 13 contro 7. La Sampdoria, sorta il 12 agosto 1946 dalla fusione fra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, è la squadra più blasonata del campionato cadetto in corso, vantando uno scudetto, quattro Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa delle Coppe. Una nobile del calcio nazionale, che in casa del Modena ha spesso sofferto. Il primo confronto al Braglia fra Modena e Sampdoria risale al 1946-47, 1-0 per i gialloblù, gol di Romani. Era il Modena migliore di sempre, quello del terzo posto dietro Torino e Juventus. Nella stagione successiva 1-1, con rete canarina di Neri pareggiata da Baldini. Nel 1948-49 successo per 2-1 della squadra di casa, con Romani e Pernigo che ribaltavano il gol iniziale di Bassetto. Nel finale Samp in dieci per l’infortunio del portiere Lusetti, sostituito fra i pali dalla mezzala argentina José Curti. Modena e Sampdoria si tornarono ad affrontare al Braglia nel 1962-63, 1-0 per i gialloblù, rete del centravanti Enrico Pagliari, un idolo della tifoseria gialloblù. Netto 3-0 nella stagione successiva, con gol d’apertura di Sergio Brighenti, fresco ex, raddoppio di Oliviero Conti, altro ex ma di più lunga data, e terza rete del tedesco Albert Brülls: la miglior partita del Modena in un campionato sfortunato, chiuso con la retrocessione in B dopo lo spareggio di Milano proprio contro la Sampdoria, vittoriosa 2-0. Nel 1966-67 il primo confronto fra i cadetti, 1-0 per il Modena, rete del ventenne Giorgio Rognoni, brillante prodotto del vivaio gialloblù. Nel 1967-68, sempre in B, il primo squillo della Samp al Braglia, 3-1, con gol d’apertura del gialloblù Bellinazzi su rigore rimontato dalla doppietta di Saltutti e sigillo finale di Bedin dal dischetto. Subita la seconda rete Fantini, giovane portiere del Modena, aveva una crisi isterica di pianto, voleva abbandonare il campo e fra quelli che lo convincevano a rimanere c’era pure il portiere blucerchiato Cacciatori, un gesto molto apprezzato dal pubblico del Braglia. Un Modena lanciato verso la Serie A tornava a vincere nel 2001-02 con reti di Ferrari e Fabbrini. Sulla panchina blucerchiata c’era Gianfranco Bellotto, che la stagione successiva, in A, rimpiazzava l’esonerato Malesani su quella del Modena, vittorioso 1-0 con gol di Kamara. L’ultimo confronto risale al campionato cadetto 2011-12, vinto 2-0 dalla Sampdoria con reti di Eder e Pozzi.

Rossano Donnini