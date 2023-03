Nella settimana più importante sale in cattedra Ngapeth

BRUNO 7 (2 ace, 3 b.s., 1 muro) – Si possono discutere le scelte tattiche, la qualità del palleggio in alcuni frangenti, la tendenza a scordarsi i centrali anche quando sono in palla. Quello che però non si può discutere è la personalità con cui il regista brasiliano ha portato a maturità una squadra capace di rialzarsi in qualsiasi momento, anche i peggiori.

LAGUMDZIJA 7,5 (att. 50% su 32 con 2 err. e 3 muri sub., 3 ace, 5 b.s., 1 muro) – Prestazione sostanziosa impreziosita dalla sua capacità di interpretare in maniera sempre lucida i tie break. Il suo ace al fulmicotone nel momento di maggiore difficoltà pone rimedio all’unico fondamentale leggermente falloso in un’altra serata da totem.

NGAPETH 9 (att. 51% su 37 con 2 err. e 2 muri sub., ric. 47% su 15, 1 ace, 1 b.s.) – Da due mesi sembrava trascinarsi sulla schiena malandata, quasi irritante a sprazzi nel provare giocate al di sopra delle sue possibilità (come la pallaccia affondata in rete a chiudere il secondo set). Eppure nella settimana più importante dell’anno le giocate-chiave sono tutte sue: 20 punti, di cui 4 nel tie break, e un altro capolavoro confezionato dopo quello di cinque giorni fa in Polonia.

RINALDI 6 (att. 43% su 21 con 5 err. e 1 muro sub., ric. 53% su 30 con 3 err., 2 ace, 7 b.s., 1 muro) – Agonizza per due ore, comincia sbagliando tocchi banali in difesa e litiga con l’attacco quando la palla scotta. Poi però emerge ancora una volta il più grande talento di questo gioiello modenese: la capacità di rialzare sempre la testa, di restare sempre in partita.

MARECHAL 7 – Aveva sfiorato un colpo analogo contro Monza. Stavolta gli è bastato toccare due palloni per portarsi a casa un pezzo di vittoria.

POPE sv – Un bentornato gigantesco dopo tanti, troppi guai fisici.

SANGUINETTI 8 (att. 86% su 7, 1 ace, 4 b.s., 3 muri) – In attacco una crudele sentenza, al servizio le fiammate resistono anche se tra qualche errore. E la camicia di forza che confeziona attorno a Simon per oltre due ore è roba da tramandare ai posteri.

STANKOVIC 7 (att. 57% su 7, ric. 100% su 1, 1 b.s., 3 muri) – Lampi di lucidità assoluta e il muro che serve su un Lucarelli imbelvito. Peccato non sia stato servito di più in attacco.

SALA sv (1 b.s.) – Torna a fare il battitore tattico, come un anno fa: per ora così così, ma diamogli tempo.

ROSSINI 8 (ric. 63% su 27 con 3 err.) – Partita leonina, le due difese che riaprono il tie break sono entrambe sue su Simon e Romanò. Sente il PalaPanini, forse ancora più degli altri.

All. GIANI 8 – Questa è la squadra che lui e il suo staff hanno costruito: una macchina efficiente, magari non da pole position, ma capace di arrivare in fondo alla corsa anche su tre ruote.

PIACENZA: Brizard 7,5, Romanò 5, Leal 7, Lucarelli 7, Caneschi 6,5, Simon 5, Scanferla (L) 5,5. Gironi, Basic, Recine sv. All. Botti 5.

Fabrizio Monari