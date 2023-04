Nella Top Team 2007 la rimonta diventò realtà

Sono legate al famigerato ’golden set’, le speranze europee del Valsa Group, nella gara di ritorno di questa sera della Coppa Cev, un po’ come nel calcio succede con i rigori: per i pochissimi che non lo sapessero, il golden set è l’invenzione pallavolistica della Cev a partire dagli anni Duemila, più volte successivamente modificata, che viene disputato immediatamente al termine della gara di ritorno, qualora sia pari il numero dei punti conquistati nelle due gare. Per questo il Valsa Group, che ha perso 0-3 in casa contro i belgi del Roeselare, per giocarsi la Coppa al golden set deve vincere 3-0 o 3-1, eventualità difficile, ma non impossibile, come testimonia anche un precedente scovato nelle quasi trecento partite europee dei gialloblù: chiariamo subito che mai in passato il club modenese ha giocato un golden set in una finale, ma esiste un precedente che fa sperare, risalente agli ottavi di finale della Top Team Cup della stagione 200607, l’ultima con Andrea Giani ancora in campo. In quella occasione, i polacchi del Wkret-Met Domex AZS Chestochowa vennero a vincere a Modena per 3-1, complicando di molto il compito del Cimone Volley, che però la settimana successiva andò a vincere in Polonia per 3-0, e poi vinse al golden set con un incredibile 2725, ribaltando il 2425 con due ace in battuta del brasiliano Felipe. Curiosamente, nei successivi quarti di finale contro i turchi dell’Izmir, il Comine Volley dovette curiosamente ricorrere nuovamente al golden set, ma lo giocò a Modena, portando a casa vittoria e qualificazione alla Final Four di Modena. In totale sono sette le gare del Modena Volley decise con il golden set, con quattro successi modenesi di cui due ottenuti da Giani anche come tecnico, e tre sconfitte, purtroppo però tutte risalenti alle ultime esperienze, l’ultima delle quali, due anni fa nei quarti di Champions League contro Perugia, particolarmente dolorosa.

Riccardo Cavazzoni