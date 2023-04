Nell’undici inziale in attacco confermato Nedim Bajrami

Tocca ancora a Nedim Bajrami sostituire Berardi. Sia perché il fantasista ex Empoli, anche se ha altre qualità "si è messo a disposizione e – dice Dionisi - sta facendo il suo". Sia perché Defrel, altro ‘papabile’ per la casella lasciata vacante da Beradinho, è giocatore da subentro e soprattutto può ricoprire più ruoli offensivi, come peraltro ha ampiamente dimostrato nel corso della stagione. A occhio, insomma, il Sassuolo dell’Arechi sarà lo stesso che ha battuto la Juventus, al netto dei ballottaggi che vedono protagonisti sia Ferrari che Obiang, per i quali tuttavia si aprirà ‘solo’ una finestra a gara in corso. Minuti possibili anche per Harroui, abbastanza vivace in questo periodo, e per l’ex Zortea, che con la Salernitana ha debuttato nella massima serie nell’agosto del 2021. Arbitra Camplone di Pescara, che solo una volta ha incrociato i neroverdi dirigendo Sassuolo-Udinese lo scorso settembre. Finì 3-1 per i neroverdi.