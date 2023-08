Neroverdi affaticati e approssimativi, passa il Parma con gol di Hainaut

Parma

1

Sassuolo

0

Parma (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly (16’ s.t. Del Prato), Osorio (1’ s.t. Balogh), Circati (16’ s.t. Ansaldi), Zagaritis (31’ s.t. Juric); Hernani (1’ s.t. Hainaut), Estevez (16’ s.t. Bernabè); Benedyczak (1’ s.t. Colak, 47’ s.t. Cobbaut), Sohm (16’ s.t. Mohamed), Man (1’ s.t. Partipilo); Bonny (1’ s.t. Begic). All.Pecchia (Chichizola, Rinaldi)

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Missori (1’ s.t. Paz), Tressoldi (31’ s.t. Miranda), Viti (1’ s.t. Erlic), Toljan (25’ s.t. Vina); Lopez, Henrique; Berardi, Volpato (1’ s.t. Bajrami, 39’ s.t. Defrel), Ceide (1’ s.t. Laurientè); Mulattieri (1’ s.t. Pinamonti). All. Dionisi (Pegolo, Consigli, Theiner, Flamingo, Russo, Leone)

Arbitro: Tremolada di Monza

Reti: 23’ s.t. Hainaut

Ovvie fatiche, un po’ troppa approssimazione nelle due fasi e undici mescolatissimi tra primi e secondi 45 minuti di gioco. Questo, a farne sintesi, il Sassuolo impegnato, e sconfitto, a Parma in amichevole, in occasione del penultimo test primo dell’esordio in Coppa Italia. Squadra in costruzione, quella neroverde, che qualcosa dice al pronti-via con Mulattieri e Volpato ma poi, nel primo tempo, subisce (Cragno salva su Benedyczak e Sohm, Toljan su Man 5’) un po’ troppo. Stesso canovaccio nella ripresa: il primo squillo è di Pinamonti, ma poi il Parma, che si era mangiato, poco prima, il gol con Partipilo, lo trova con Hainaut e spegne il Sassuolo, solo vicino al pari (82’) con Laurientè e generoso nel finale, ma obbligato suo malgrado a fare i conti con la seconda sconfitta di un precampionato così così.

MERCATO. Ufficializzate le cessioni di Muldur (Fenerbahce) e Sala (Como) a titolo definitivo. D’Andrea, invece, va in prestito a Catanzaro.

s. f.