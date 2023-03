Neroverdi contro l’Olympique

Cerca il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo, l’under 18 neroverde. Impegnata nella fase a gironi della 73ma edizione della Viareggio Cup di cui è detentrice avendo vinto il trofeo l’anno scorso, la squadra guidata da Francesco Pedone torna in campo oggi alle 15 a Fossone, dopo il vittorioso debutto di lunedi, contro i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Il Sassuolo è in testa al suo girone con 3 punti, seguito proprio dagli avversari odieni e dalla Carrarese, che hanno un punto ciascuno, a zero ci sono invece gli ucraini del Rukh L’viv. Se i neroverdi vincono, la qualificazione è al sicuro.