Neroverdi ko col Milan

Sassuolo

0

Milan

2

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano (46’ Parlato), Ioannou, Cannavaro, Falasca, Abubakar (46’ Seminari), Lipani (77’ Knezovic), Leone, Caragea (46’ Pigati), Russo, Baldari (66’ Neophytou). All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Loeffen, Lopes, Danciutiu, Corradini)

Milan: Bartoccioni, Bakoune, Simic, Nsiala, Magni, Eletu (33’ s.t. Perrucci), Malaspina, Cuenca (24’ s.t. Scotti), Zeroli, Bonomi (40’ s.t. Sala), Sia (24’ s.t. Camarda). All. Abate (Raveyre, Torriani, Stalmach, Parmiggiani, Jimenez, Liberali, Nissen)

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino (Sbardella, Roncari)

Note: ammoniti Bakoune, Leone, Bonomi, Camarda, Russo

Reti: 36’ p.t. Victor Eletu, 43’ s.t. Camarda

E’ arrivata la prima sconfitta stagionale per la Primavera neroverde guidata dal tecnico Emiliano Bigica (nella foto). Troppo più ‘in palla’ la capolista Milan, che allo stadio Ricci passa con un gol per tempo, mentre il Sassuolo recrimina solo su un episodio dubbio in area rossonera, non valutato favorevolmente dall’arbitro, e su un colpo di testa di Cinquegrano che alla mezz’ora esce di poco. Da lì in avanti, solo (o quasi) Milan, e la partita si conclude con una sconfitta.