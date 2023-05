Neroverdi tranquille contro il Parma

SASSUOLO

In campo oggi al Ricci, a salvezza già acquisita, contro il Parma, il Sassuolo Femminile che fin qua ha dominato il gironcino-salvezza (quattro vittorie in cinque gare, 9 gol fatti e 2 subiti) del quale è saldamente in testa. E proverà a non fermarsi. "Andiamo a giocarci le partite che mancano per fare più punti possibili e per dare spazio a chi ha giocato un po’ meno, anche per valutarlo in vista della prossima stagione", ha detto il tecnico neroverde Gianpiero Piovani, che esclude cali di tensione da parte delle ‘sue’ ragazze. "C’è un campionato da rispettare e da finire al meglio. Dobbiamo sempre stare sul pezzo e continuare ad andare a cento all’ora", ha aggiunto il tecnico neroverde, che le voci danno sulla panchina neroverde anche la stagione prossima: non che fosse in scadenza di contratto, Piovani, ma i rumors su una sua possibile partenza, in queste settimane, si sono rincorsi con una certa insistenza.

Si gioca alle 12,30, diretta su TIM Vision.