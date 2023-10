"Nessun proclama, lotteremo su ogni palla"

Una cornice di pubblico che stupisce sempre, soprattutto se al PalaPanini non si schiaccia un pallone. Erano oltre 1500 gli appassionati che anche ieri sera hanno gremito gli spalti per la presentazione della Valsa Group che dopodomani esordirà in SuperLega contro Milano. Uniti dagli intenti e dall’idea di squadra e di collaborazione che è nata "davanti alla macchinetta del caffè" Alberto Casadei e Giulia Gabana hanno introdotto la serata. "Sempre una grande emozione essere qui – le parole della presidente – a presentare una squadra di cui sono molto orgogliosa. Altre vittorie? Dico solo che non ho dormito per due notti dopo la Coppa Cev, posso solo immaginare cosa sarebbe vincere qualcos’altro qui". Prima dei giocatori il tecnico a scendere in pista: "La SuperLega è sempre più competitiva e le stagioni scorse ci hanno insegnato che fare proclami o previsioni non è mai una buona idea. Non ne farò, so solo che ce la metteremo tutta", questo l’esordio di Francesco Petrella. Poi il via alla squadra: "Sotto la pelle verdeoro c’è una maglia gialloblù – le parole del capitano Bruno Rezende, primo a presentarsi – e posso garantire che mi sentirò e sarò un modenese doc per sempre. La stagione? Posso garantire che lotteremo su ogni pallone. La qualificazione olimpica? Ne avevo bisogno, alla fine Rinaldi e Sanguinetti sono più giovani, sono entusiasti, io sono un po’ più vecchio e avevo bisogno di questa carica". Boninfante ha parlato dei consigli del papà, sono poi entrati in campo i due fratelli Pinali, coi ringraziamenti di Giulio allo staff che lo ha seguito nel recupero dall’infortunio. Poi i due ex Monza Federici e Davyskiba, Sighinolfi e Sapozhkov in un simpatico siparietto col ‘traduttore’, proprio Vlad Davyskiba. Poi Stankovic e Osmany Juantorena: "Sono molto felice della scelta che ho fatto – le parole del cubano – rifiutare Modena era impossibile". Infine Brehme, Gollini e poi Sanguinetti e Rinaldi: "Abbiamo fatto vedere che c’è anche Modena in Nazionale, siamo felici".

a.t.