"Nessun rammarico, usciamo a testa alta"

C’è il rammarico ma c’è anche l’orgoglio, nelle parole di un Andrea Giani che commenta così una gara 5 vibrante e sfibrante, conclusasi con un tie-break beffardo per una Modena che era stata vicinissima alla semifinale: "Abbiamo giocato contro una grande squadra – attacca il coach – che ha grandi giocatori che nei momenti di difficoltà hanno avuto la capacità di rientrare nella partita. Va dato merito a loro che sotto 2-0 sono riusciti a venir fuori. Noi nel terzo e nel quarto set, e nella prima parte del quinto, non siamo riusciti a tenere il ritmo dei primi due set. Ci stava, abbiamo semplicemente pagato un po’ di inconsistenza, senza la capacità di riuscire a stare insieme e uniti quando le cose non andavano: un po’ di inesperienza, da una parte, ci ha fatto incastrare. È il percorso di tutta la stagione, essere arrivati fino qui è stato un passo importante, bellissimo".

Cosa è mancato? "Intanto dopo due 0-3 subiti abbiamo avuto la forza di saper imprimere accelerazioni importanti. Ho in mente alcuni punti del tie-break, un attacco di Lucarelli non tenuto, quello fa un po’ la differenza ma bisogna saperlo accettare. Soprattutto per quanto riguarda i nostri giovani, ci sono da implementare alcune cose. So che ci vuole un po’ di tempo per metabolizzare certe partite e affrontarle con continuità e sicurezza. C’è rammarico? No, perché abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ci dispiace uscire ai quarti, lo facciamo però a testa alta, dopo una settimana difficilissima. Abbiamo vinto la Coppa Cev, siamo ripartiti fortissimo in questa gara 5, sono fiero di quello che abbiamo fatto. Piacenza si merita il passaggio del turno".

Ora il gironcino per qualificarsi alla Challenge Cup: "Le motivazioni dovremo trovarle. Non sarà facile, perché veniamo da un periodo nel quale abbiamo giocato a livello altissimo per vincere la coppa e andare in semifinale, questo gironcino è un piccolo passo indietro. Dovremo ripresentarci in campo col giusto mix di motivazioni, avremo qualche giorno per prepararci". Infine un pensiero su una lotta tricolore apertissima: "La lotta scudetto? Tolta la Perugia di regular season, c’è sempre stata battaglia, è la storia di questo campionato. Col fatto che Perugia si è incastrata in questo periodo, ora tutte le altre hanno una possibilità in più per vincere lo scudetto. Noi abbiamo l’orgoglio di aver colmato il gap iniziale con le big".

a.t.