Next Gen, sfida per 400 Bene Arginelli e Cremonini

In archivio la prima tappa del circuito Junior Next Gen ospitata sui campi dello Sporting Club Sassuolo, che ha visto 417 giovani tennisti darsi battaglia su campi di via Vandelli. Sei categorie – under 10,12 e 14 – divise in altrettanti tabelloni di qualificazione e main draws, otto campi in terra rossa, play it e bolltex sui quali sono andati in scena 404 incontri al termine dei quali tanto il club sassolese quanto gli atleti di casa nostra hanno comunque detto la loro. Ha infatti conquistato il primo posto nell’under 10 femminile Carlotta Arginelli del Club La Meridiana su Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena con il punteggio di 60 75 al termine di un derby tutto modenese, ed un altro modenese, ovvero quell’Axel Cremonini che, tesserato per il club sassolese, giocava ‘in casa’, ha vinto l’under 12 maschile suprendo in finale Diego Tarlazzi del CT Faenza.