Nextgen trafitta nel finale, Consolata ko fa 4 innesti

NEXTGEN: Cacchioli, Cuoghi, Stefani, Carrera, Telfer, Mandreoli, Paltrinieri (80’ Battaglia), Pacilli, Leguern (72’ Toni), Crispino (82’ Voinea), Pellati (69’ Ricci). A disp.: Iattoni, Bertacchini, Campani, Pacilio. All. Farolfi

VEZZANO: Girotti, Arduini C., Grossi A., Ferri (65’ Terni), Melloni, Neri, Traore (75’ Campaniello), Amoah, Spadacini (85’ Bassoli), Maniscalco, Piermattei M.. A disp.: Moscatelli, Salerno, Arduini S., Le Piane, Stradi. All. Vinceti

Arbitro: Franzoni di Bologna

Reti: 56’ Arduini S., 57’ autorete Grossi A., 82’ Campaniello.

Note: spettatori 100, ammoniti: Ferri, Belloni, Traore

A Castelvetro nell’anticipo di Promozione la Nextgen si arrende al Vezzano. Al 20’ Crispino calcia sul portiere. Al 56’ Arduini segna direttamente da calcio d’angolo, dopo 1’ punizione di Paltrinieri e Grossi fa autorete, all’82’ Campaniello si gira bene in area per il 2-1.

ANTICIPO. In Prima "D" Maranello-Consolata 2-0 con reti di Ogbeide e Algeri. La Consolata ha annunciato 4 acquisti: la punta Hamza Boujaama (‘95) in prestito allo Smile a cui va il 2002 Samuele Faella, il centrocampista 2005 Federico Buffagni in prestito dal Castellarano, il portiere Mattia Varieschi (2003) in prestito dal Fiorano e il difensore Manuel Battani (2005) dalla Cdr Mutina.