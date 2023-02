Ngapeth è irriconoscibile, Rossini sorprende in negativo

BRUNO 7 (att. 50% su 2 con 1 err., 2 ace, 2 b.s.) – Questione di punti di vista: potresti dargli 7 o bocciarlo seccamente. Senza dubbio è riuscito a dimostrare ancora una volta una dote unica al mondo: quella di cambiare completamente strategia di gioco dopo due set andati storti, affidandosi a Rinaldi e Sanguinetti con una visione tattica senza eguali. Purtroppo però sono arrivate anche le imprecisioni, e quell’ostinazione su Earvin che quest’anno è già costata cara.

LAGUMDZIJA 7 (att. 53% su 32, 2 ace, 3 b.s., 2 muri) – Un tie break da 6 su 8, una partita passata a legnare dai nove metri non sbagliando quasi mai, anche due muri e soprattutto zero segni negativi in attacco. Partitone.

NGAPETH 4 (att. 31% su 32 con 3 err. e 7 muri sub., ric. 32% su 34 con 3 err., 5 b.s., 1 muri) – Non sembra neanche lo stesso giocatore che un anno e mezzo fa si faceva beffe dei muscoli di Polonia e Russia alle Olimpiadi: adesso quei muscoli li soffre. E soffre i centimetri d’altezza, com’era accaduto a Milano. E soffre in ricezione, cosa che invece ha pochi precedenti.

RINALDI 6,5 (att. 43% su 23 con 2 err. e 2 muri sub., ric. 47% su 32 con 1 err., 3 ace, 3 b.s., 2 muri) – Ha sfiorato il 10 in pagella: se Modena avesse raddrizzato il secondo set grazie alle sue giocate, lo avrebbe meritato. Rimane comunque una grande prestazione, la sua, ma nel finale è mancato quel po’ di potenza che deve ancora costruire in palestra.

SANGUINETTI 6,5 (att. 57% su 14 con 1 err., ric. 50% su 2, 1 ace, 3 b.s., 2 muri) – In attacco sa farsi beffe delle altezze di Verona. Cresce anche in battuta, a muro ingrana tardi ma poi punge. Al pari di Rinaldi, tuttavia, cala proprio sul più bello.

STANKOVIC 7 (att. 64% su 14 con 1 err. e 1 muro sub., 3 b.s., 4 muri) – Avrebbe meritato maggior fortuna in un paio di passaggi nel finale. Il senso di responsabilità con cui si è preso in spalla l’attacco di squadra è degno di un campione.

ROSSINI 4,5 (ric. 50% su 22 con 4 err.) – La sorpresa in negativo della serata, per la confusione più che altro: è reduce dalla miglior stagione, forse, dell’intera carriera, ma a Verona ha passato una serataccia sia in ricezione che in difesa.

SALSI e SALA (att. 33% su 3) sv – Sfiorano l’impresa nel secondo set sospinto da Rinaldi.

ROUSSEAUX sv – Entra solo per il muro. Perché?

All. GIANI 5 – Leggi sopra: perché non tentare Rousseaux? Oppure, se Ngapeth non può mai uscire dal campo: perché prendere Rousseaux?

VERONA: Spirito 6,5, Sapozhkov 8, Keita 7, Mozic 7,5, Cortesia 6,5, Grozdanov sv, Gaggini (L) 5,5. Magalini 5, Mosca 7, Bonisoli sv. All. Stoytchev 7.

Fabrizio Monari