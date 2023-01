Ngapeth è micidiale, il miglior Rinaldi di sempre. Stankovic al top

BRUNO 9 (att. 50% su 2, 3 ace, 3 b.s., 1 muro) – Apoteosi. La gestione tattica è perfetta, due alzate “laser” per Ngapeth valgono il prezzo del biglietto. Poi c’è tutto il resto: il tris di ace nel primo set e il muro che toglie Nikolov dalla partita. Migliore in campo.

LAGUMDZIJA 7,5 (att. 47% su 19 con 2 muri sub., 1 ace) – Dopo la serataccia in Coppa Italia rientra nell’agone pian piano, dilagando alla fine. Mezzo voto in più per aver chiuso con zero errori al servizio.

NGAPETH 8 (att. 53% su 19 con 2 muri sub., ric. 67% su 6, 2 ace, 3 b.s.) – Meno male che era reduce dall’influenza. La partita che Earvin mette assieme, coadiuvato da Bruno, è di quelle che fanno passare la voglia di giocarci contro: asfissiante in difesa, micidiale in attacco.

RINALDI 8 (att. 53% su 15, ric. 40% su 5, 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – Incrocia le spade con Nikolov e Bottolo uscendone da trionfatore: che tenuta, soprattutto in seconda linea. E l’assortimento di colpi in attacco è un’enciclopedia. Miglior prova della carriera in gialloblù.

SANGUINETTI 7,5 (att. 75% su 8, ric. 100% su 2, 1 ace, 3 b.s.) – Blengini dice ad Anzani: “batti corto su di lui”. Ma ormai la sicurezza del giovane centrale è altra cosa rispetto all’inizio della stagione. In attacco, una sentenza. E al servizio è una spina nel fianco.

STANKOVIC 7,5 (att. 75% su 4, 2 b.s., 4 muri) – Vedi Ngapeth: ma non stava male? A muro è micidiale, sia su Zaytsev che su Nikolov, impartendo al resto della squadra una lezione tattica da veterano. Bene anche la battuta flottante, che costringe Yant e compagni a frettolose retromarce e appoggi imprecisi.

ROSSINI 7,5 (ric. 60% su 30 con 2 err.) – Il secondo e ultimo errore non fa statistica, sul primo di sei match ball e a partita ampiamente conclusa. Riceve tutto lui, a riprova del fatto che in questo momento è un punto di forza insostituibile per sé e i compagni.

SALA 8 (att. 83% su 6) – Quella di Giani sembra faccia tosta, quando lo lascia in campo per il doppio cambio anche con Bottolo al servizio e soli tre punti di vantaggio nel finale del secondo set. Ma guardate le statistiche: le sottolinea lo stesso Giangio, a Salsi, invitandolo a servire il giovane opposto senza esitazioni.

SALSI 7,5 – Entra e dirige l’orchestra propiziando lunghi break, senza esitare.

All. GIANI 8 – All’andata era stato un disastro, tre set persi senza mai mettere la testa avanti. Meno di tre mesi dopo è accaduto esattamente l’opposto: merito anche della capacità, sua e dello staff, di lavorare a testa bassa senza farsi prendere dal panico.

LUBE CIVITANOVA: De Cecco 5,5, Zaytsev 5,5, Nikolov 5, Yant 6,5, Anzani 5,5, Chinenyeze 4, Balaso 6. Gabi Garcia 6, Bottolo 6, Diamantini sv, Sottile sv, D’amico sv. All. Blengini 5.

Fabrizio Monari