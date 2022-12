Ngapeth è mostruoso, una partita da consegnare agli annali

BRUNO 7: La sua prestazione è a tratti commovente nei primi due set e mezzo: inventa, smarca, gestisce la partita con una brillantezza tattica che nessun altro al mondo può vantare. Poi sul finale di terzo set, con Lagumdzija in difficoltà, Sala in campo, Rinaldi e Sanguinetti in debito d’ossigeno, deraglia per una decina di minuti. Prova a riprendere a tessere la tela nel quarto. Il periodo è giusto, Natale, Bruno è fortissimo, ancora uno dei più forti, ma non è Gesù Cristo. Ieri ci voleva qualche miracolo in più.

LAGUMDZIJA 5,5: Quanta fatica per l’opposto turco, contro il muro di Trento ma soprattutto contro la difesa di un Laurenzano che gli fa vedere i sorci verdi. Tanti palloni non attaccati al cento per cento, anche tanti errori a un certo punto, frustrato dal non veder premiati i propri sforzi. La dimostrazione che il materiale c’è, ma il fuoriclasse è ancora da costuire.

NGAPETH 8,5: Un mostro. Una partita da consegnare agli annali, non fosse per quei tre palloni non messi a terra nel secondo parziale che potevano cambiare completamente la storia della partita. Nel resto però è commovente in ricezione, in difesa, nelle soluzioni d’attacco impensabili e non preventivabili, il continuo pungolo nel costato di una Trento che senza di lui avrebbe vinto in molti meno minuti.

RINALDI 5,5: Inizia col piglio e l’intelligenza giusti, tre pallonetti tutti a segno. In ricezione ripete la partita di Piacenza, non deraglia mai e tutto sommato sta in piedi. Cala però molto alla distanza, dopo due set di altissima qualità.

STANKOVIC 6: A muro è il più costante dei suoi, in attacco incide poco ma pesano anche un paio di alzate non precise.

SANGUINETTI 5,5: Inizia benissimo, un primo set da centrale navigato, poi si spegne molto alla distanza senza trovare più acuti né in attacco né a muro né in battuta.

ROSSINI 6: Potrebbe valere il discorso fatto sopra. Parte molto bene, poi cala tanto alla distanza anche nell’attenzione e nell’efficacia delle difese.

SALA 6,5: Un premio alla personalità di questo ragazzo che nel bottino di giornata mette due muri e due mani fuori su Michieletto, non il primo che passa.

KRICK sv: Ci mette un muro. E basta.

ALL. GIANI 7: L’approccio è quello giusto, il discorso post partita su come metabolizzare la sconfitta anche. Ora il difficile è farlo capire e assimilare ai suoi giocatori. È una sconfitta che deve diventare la base, non il vertice della piramide.

Alessandro Trebbi