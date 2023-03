Ngapeth, furia agonistica: con lui la squadra non ha paura di niente

BRUNO 7: Non parte bene, e le grandi difficoltà di Modena a inizio partita passano anche da sue alzate non precise. Costante di questa stagione, però, capisce come indirizzare la partita, capisce dove soffia il vento e verso chi rivolgersi quando soffia contrario, imbecca ora Ngapeth ora Lagumdzija quando sono più caldi, fa rientrare a forza in partita sia Sanguinetti che Rinaldi. Era nervoso, sentiva l’impegno, ha centrato l’ennesima finale della sua sontuosa carriera.

LAGUMDZIJA 7: Un match davvero a doppia faccia per il turco, che non trova mai costanza né dall’attacco né dalla battuta. Però nei due set che Modena vince c’è il suo grande zampino, dall’attacco e dalla battuta, soprattutto in un quarto parziale che i gialloblù dominano in lungo e in largo.

NGAPETH 8,5: La partita, l’atteggiamento, la convinzione, la furia agonistica, la lucidità. Tutto è da nove secco, sono i due estremi, l’inizio e la fine della partita a togliergli quel mezzo voto che nulla cambia alla sostanza della sua prestazione. Quando gioca così, Modena può non avere paura di niente.

RINALDI 6: Una partita di enorme sofferenza, contraltare di un’andata dominata in lungo e in largo. Eppure, ancora una volta, il talento gialloblù riesce a rialzarsi, a recuperare a non mollare e infine a diventare protagonista con un contrattacco e un muro a sangue su Atansijevic.

STANKOVIC 6: Fa poco, poco chiamato in causa, ma quel poco che fa lo fa bene, soprattutto far capire a Lanza che non sarà, la sua, una partita come quella dell’andata.

SANGUINETTI 7: Litiga col pallone per un paio di set, poi Bruno riesce finalmente ad accenderlo e diventa decisivo e cattivo, chiudendo virtualmente il quarto set con due ace e andando a maramaldeggiare sopra la rete anche nel tie-break.

ROSSINI 6,5: Partita di sostanza e di presenza del libero gialloblù, con l’unico passaggio a vuoto del ko tecnico sulle bordate incredibili di Kooy nel terzo parziale.

SALSI E SALA 7: Che coppia, portano Modena al successo nel tie-break tra difese, ricostruzioni e attacchi.

MARECHAL, BOSSI, GOLLINI, ROUSSEAUX 7: Primo tie-break vinto, con loro in campo.

ALL. GIANI 8: Dopo il terzo posto in regular season la seconda impresa stagionale è servita. La finale di Coppa Cev non era affatto scontata vista la stagione, visto l’avversario della semifinale, visto tutto. Invece Modena se la conquista con merito vincendo entrambe le partite con lo Skra, centrando anche il primo successo al tie-break della stagione grazie a una panchina cresciuta tantissimo nel corso della stagione. Ora l’ultimo gradino, la ciliegina sulla torta. Con Roeselare sarà difficile ma non impossibile.

Alessandro Trebbi