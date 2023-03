Ngapeth in Turchia all’Halkbank Arrivano Juantorena e Brehme

Ormai sta iniziando a mettere insieme tutte le pedine per il prossimo anno Modena Volley, pedine che porteranno la squadra (allenata ancora da Andrea Giani) a creare un nuovo mix tra giovani e giocatori esperti, con una rosa che complessivamente dovrebbe essere più profonda. Ormai anche in Turchia lo danno per certo: Earvin Ngapeth sarà un giocatore dell’Halkbank Ankara nella stagione 20232024, con un contratto economicamente molto allettante. L’operazione lampo condotta da Alberto Casadei per arrivare a una sostituzione dell’asso francese ha un nome e cognome altisonanti, e un pedigree, un profilo di giocatore in tutto e per tutto simile a quello di ‘monsieru magique’, ovvero un talento innato, una grande fame di vittorie e una bacheca molto piena soprattutto a livello di club: Osmany Juantorena vestirà la casacca gialloblù la prossima stagione, coronando un percorso che nell’arco di quindici anni lo ha portato a vestire le maglie di Trento, Civitanova Marche e, per l’appunto, Modena. Non solo Juantorena però: ieri è trapelata anche l’indiscrezione secondo cui, con Tobias Krick in uscita, sarà un altro centrale tedesco a completare il reparto dei posti tre, ovvero Anton Brehme, gigante di 2.06 classe 1999 quest’anno in forza al Berlino. ale.tre.