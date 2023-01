Ngapeth si ostina e sbaglia Rinaldi l’unico a reggere

BRUNO 5 (att. 100% su 4, 1 ace, 4 b.s.) – Dopo la catastrofica gestione del secondo set, in cui si affida a Ngapeth oltre ogni logica razionale, il brasiliano reagisce e rimette in ritmo prima i centrali, poi Lagumdzija. Purtroppo è tardi.

LAGUMDZIJA 4,5 (att. 38% su 34 con 3 err. e 5 muri sub., 2 b.s., 1 muro) – Neppure Patry stava passando una gran serata, a dirla tutta, però poi si è rialzato un po’ alla volta. Adis invece ci riesce di rado: se parte male, poi non svolta.

NGAPETH 4 (att. 24% su 33 con 7 err. e 8 muri sub., ric. 44% su 16, 2 b.s., 1 muro) – Non sembra mancargli l’energia: la voglia, semmai, di giocare la partita che è necessario giocare, di quelle brutte e sporche fatte di pallette delle quali è maestro. Al contrario, ne fa un fatto personale: l’ostinazione con cui tira in diagonale contro un muro gigantesco non si spiega altrimenti. Sarebbe da 3 secco, non fosse per la battuta.

RINALDI 7,5 (att. 50% su 36 con 2 err. e 6 muri sub., ric. 33% su 30 con 1 err., 3 ace, 4 b.s., 1 muro) – Se fosse riuscito a girare anche il quarto set sarebbe stato da 10 e lode. La sola consolazione di una serataccia memorabile è che Rino è diventato grande.

STANKOVIC 6,5 (att. 50% su 10, 3 muri) – Presente, lucido. Ci mette un’ora a ingranare a muro ma poi le zampate le piazza. Assolto.

SANGUINETTI 5,5 (att. 57% su 7 con 2 muri sub., 4 b.s.) – Bocciato presto, quando in attacco oltretutto funzionava. La battuta invece è stata pessima, un po’ a sorpresa.

BOSSI 6 (att. 80% su 5) – Affidabile in attacco, poteva avere ben altro ruolo se Modena fosse riuscita ad allungare la partita.

MARECHAL 6 (att. 100% su 1, ric. 50% su 2, 1 muro) – Entra e sfodera un attacco sulle mani alte, poi un muro. Sembra dire “ci sono”.

SALSI 6 – Entra, ragiona, si affida a Sala capendo l’andazzo.

SALA 7 (att. 57% su 7, 1 b.s., 1 muro) – Numeri da opposto, e in serata per di più.

ROSSINI 7,5 (ric. 63% su 38 con 1 err.) – La sua monumentale prestazione è l’anomalia assoluta della serata: con un libero così, che riceve due palloni su tre e tutti in testa all’alzatore, di norma si vince facile.

All. GIANI 5 – Dategli un martello, supplica Rita Pavone da uno spicchio gialloblù all’Allianz. Però anche lui prenda parola e faccia presente a Bruno e soprattutto Ngapeth che la partita non può mai, mai, mai diventare una faccenda personale. O a due.

ALLIANZ MILANO: Porro 6,5, Patry 6, Melgarejo 7, Ishikawa 8, Piano 6,5, Loser 7,5, Pesaresi (L) 5. Ebadipour 5,5, Vitelli sv, Bonacchi 7, Lawrence e Fusaro sv. All. Piazza 7,5.

Fabrizio Monari