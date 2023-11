Niente Berardi, la Viola pensa a Laurientè

Ha a lungo rincorso, e altrettanto a lungo infruttuosamente, Domenico Berardi, la Fiorentina. Così, almeno a sentire Viola news, avrebbe scelto di cambiare fascia e studia, per gennaio, assalto chissà quanto possibile ad Armand Laurientè. La voce corre, in riva all’Arno, e tanto vale darne conto, anche considerato che la stagione del francese è, fin qua, oltremodo contraddittoria. Dionisi lo protegge da par suo ("Va aspettato") e da par suo lo ha spronato in più occasioni ("gli avversari hanno imparato a conoscerlo: può e deve fare meglio") ma fin qua dall’attaccante che la scorsa stagione stupì i più con 7 gol e 6 assist in 28 presenze, prima di consegnarsi, a un mese da fine di campionato, ad un intervento chirurgico, ha ottenuto parecchia corsa – imposta dal nuovo modulo adottato dai neroverdi – e appena un gol in 1048’ giocati tra campionato e Coppa Italia. Così, l’incedibile di questa estate potrebbe diventare cedibile a gennaio, ammesso la Fiorentina abbia di che soddisfare risorse neroverdi che questa estate viaggiavano sui 25 milioni (il Sassuolo lo ha pagato circa 10) ma che l’inverno, come ha fatto con le temperature, potrebbe avere abbassato. Tempo un paio di mesi e sapremo: per ora dalla sponda viola dell’Arno filtrano interesse certo e una possibile pedina di scambio in Sottil.

