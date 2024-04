No comment I gialloblù restano in silenzio

TERNI

Bocche cucite alla fine del match del Liberati. Scelta che, sia pur non condivisibile, è comunque nel diritto di una società, ci mancherebbe, e che prosegue la linea già dettata venerdì, quando Paolo Bianco non ha tenuto la solita conferenza della vigilia. Spiace perché alla fine pensiamo che un silenzio stampa, anche se ‘protettivo’(come è stato definito dal responsabile della comunicazione Paolo Viganò) non giovi a nessuno e per certi versi sia un po’ una sconfitta per tutti, con il rammarico del cronista che avrebbe voluto sentire e riportare ai lettori le impressioni dei tesserati gialloblù dopo questo ennesimo pareggio e che invece si deve con tutto il rispetto ‘accontentare’ delle frasi post partita dell’allenatore rossoverde Roberto Breda: "Credo che il Modena non abbia problemi, mancano sei partite e penso che si debba preoccupare chi viaggia da quota 35 in giù. Oggi il nostro avversario ha tra l’altro mostrato grande qualità, e vista come è andata la gara direi che per noi è un punto guadagnato. Il Modena dopo un brillante girone di andata ha rallentato in classifica ma, ripeto, con le qualità che ha se non succedono cataclismi nelle ultime cinque partite non credo debba preoccuparsi".

Così il finale di una giornata nella quale il Modena si sorbisce l’ennesimo brodino, una dieta leggera da casa di cura nell’attesa, si spera, di poter gustare qualcosa di più gustoso. Un Modena seguito da oltre 250 tifosi, che nonostante una settimana un po’ travagliata sono stati vicino alla squadra incitandola per tutti i novanta minuti e applaudendo i giocatori a fine partita, segnale di una gara in cui i canarini hanno mostrato, al netto delle tante occasioni sbagliate, di essere comunque vivi. Peccato, perchè un successo, che sarebbe stato inequivocabilmente meritato, avrebbe consegnato al Modena una buona dose di tranquillità in vista della volata finale.

Nell’attesa di Ascoli-Venezia che si giocherà nel pomeriggio di oggi, il colpo scacciapensieri lo ha fatto certamente il Cittadella, che vincendo al Mapei con la Reggiana si è portato a quota 42 con un balcone vista playoff. Il Modena, a quota 39 a braccetto col Sudtirol, mantiene in classifica quatto punti di vantaggio sul terzetto formato da Cosenza, Bari e Spezia e può cominciare a preparare l’anticipo di venerdì sera contro il Catanzaro al Braglia con un pizzico di tranquillità in più. Sei gare al termine per chiudere al meglio una stagione a due facce, positiva nel girone di andata e di grande sofferenza in quello di ritorno. Come ha detto giovedì il presidente Rivetti, a teatro si fischia o si applaude solo alla fine dello spettacolo. Attendiamo il sipario che si chiuderà la sera del 10 maggio: i duecentocinquanta presenti a Terni, anche se a spettacolo ancora in corso, hanno applaudito, e questo va sottolineato.