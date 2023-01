Nocera e Cuoghi convocati in azzurro

Doppia convocazione azzurra per i modenesi Matteo Nocera (foto) e Andrea Cuoghi. Nocera, pilone destro classe ‘99 nato a Carpi e cresciuto nelle giovanili del Modena Rugby, ora gioca con le Zebre Rugby ed è stato inserito dal ct azzurro Kieran Crowley fra i 34 convocati per il raduno di Verona in preparazione del Sei Nazioni 2023. Nel gruppo c’è anche il tallonatore Luca Bigi, che quest’anno è entrato nello staff tecnico del Modena come assistant coach della Prima squadra e dell’Under 19. Convocazione nell’Italia A invece per Cuoghi, mediano di mischia classe 2002, al debutto in Prima squadra nel 2019 e in forza al Rugby Lyons, scelto dal tecnico Alessandro Troncon per il raduno verso il match con la Romania A del 21 gennaio a Viadana.