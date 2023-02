"Noi bravi a uscire dai momenti duri"

"Nel finale ho detto a Bruno di dare la palla a Rinaldi". È questa sentenza di Giani a dare la misura dei progressi del giovane schiacciatore gialloblù, ieri sera autentico faro nella notte quando Lagumdzija e Ngapeth andavano fuori giri. "Ha avuto un inizio di campionato difficile – commenta il tecnico riguardo a ‘Rino’ – ma ha saputo crescere con pazienza e ritagliarsi i suoi spazi. E oggi, quando gli ho dato responsabilità, ha sfoderato ottimi colpi". Sul match in generale, Giani si aspettava una contesa difficile anche se avrebbe voluto più concretezza in attacco: "Siamo entrati in campo sapendo che sarebbe stata una partita strana e così è stato, abbiamo sbagliato alcuni colpi facili, senza sviluppare i colpi che dovevamo. Siena dal canto suo è abituata a stare sotto e lo ha dimostrato. Comunque abbiamo vinto primo e ultimo set ai vantaggi, una cosa buona, che fa bene. È sull’attacco che dobbiamo fare decisamente meglio. Fiato corto? No, solo Ngapeth sta combattendo da due settimane con un problema fisico. Gli altri stanno bene. Uscire da situazioni complicate e vincere è una cosa importante per le sicurezze che ti conquisti, questa SuperLega è tosta e lo sappiamo". Parola poi anche a Dragan Stankovic, eletto mvp dell’incontro: "Un avversario che ultimamente gioca a un ottimo livello, l’abbiamo portata a casa con caparbietà. Non abbiamo sbagliato l’approccio ma nel primo set non abbiamo concretizzato troppi attacchi".