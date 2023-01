"Non dovevamo prendere il secondo gol"

C’è un pizzico di rammarico negli occhi di Attilio Tesser, che alla fine del match dello Stirpe si porta a casa un po’ di rimpianto per una gara che con più attenzione poteva anche finire con un risultato positivo. Il tecnico canarino a caldo analizza questo match perso sul terreno della capolista: "Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata, con una sola occasione per parte, e nella ripresa siamo stati noi i primi ad essere pericolosi con Diaw, che ha sbagliato perchè forse ha avuto troppa fretta di calciare. La prima frazione dei ragazzi mi è piaciuta, nella ripresa quel loro uno-due in quattro minuti ci ha improvvisamente complicato la partita, per quindici-venti minuti siamo andati in difficoltà. Non siamo riusciti a gestire il pallone come nei primi quarantacinque minuti, ho anche provato a cambiare gli interpreti in attacco, avevamo già provato questa cosa in settimana. Il rammarico più grosso è stato aver concesso la seconda rete, un gol decisamente evitabile. Ma il calcio è così, chi sbaglia paga e noi abbiamo pagato".

Un Frosinone schieratosi a sorpresa con il 3-5-2: "Non me lo aspettavo, ma comunque questo schieramento non ci ha messi in particolare difficoltà, sapevo che in corsa Grosso avrebbe poi cambiato disposizione tattica come poi ha fatto". Il nuovo arrivato Strizzolo ha esordito con un gol: " Lui è un grande lottatore, ha provato a spizzare qualche pallone e poi ha trovato il gol, mi fa piacere che si sia presentato così ai suoi nuovi tifosi. Anche Bonfanti è andato bene, si è creato un paio di occasione. Adesso giriamo pagina e cominciamo a pensare alla gara di sabato prossimo con il Cosenza che sarà parecchio importante".

In sala interviste arriva poi Fabio Gerli: "Secondo me abbiamo disputato una buona partita, il secondo gol purtroppo ci ha tagliato le gambe. Abbiamo provato a riaprire la partita ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. È giusto però fare i complimenti al Frosinone, che ha confermato di essere un’ottima squadra e di non essere prima in classifica per caso. E proprio perchè abbiamo fatto una buona gara contro la prima della classe, dobbiamo tenere il morale alto e non sbandare, pensando già da domani alla prossima partita".

Da parte frusinate parla mister Fabio Grosso. Il grande protagonista del mondiale azzurro del 2006 fa i complimenti ai gialli: "E’ stata una gara non facile perchè di fronte avevamo un avversario di qualità, tanto che inizialmente ho schierato una squadra solida, per poi rischiare qualcosa in più nella ripresa. Nel finale il Modena ci ha messo in difficoltà, ma credo che la nostra sia una vittoria meritata".

Alessandro Bedoni