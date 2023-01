"Non è l’ultima spiaggia, ma la prima di 23 finali"

"Non è l’ultima spiaggia, ma la prima di 23 finali". La pensa così, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, che dopo "cinquanta giorni di lavoro molto intenso" ritrova un campionato che consegna alla Samp l’obiettivo di riarrampicarsi su se stessa. "Inizia un nuovo campionato, che cambierà tanto: abbiamo lavorato sulla mentalità e adesso si tratta di andare in campo affrontando ogni avversario come fosse l’ultimo". Il primo è il Sassuolo, che Stankovic definisce "squadra stabile, che fa un bel calcio, forte di certezze cui noi opporremo la nostra voglia di lottare, di cercare risposte che solo il campo può darci". Vuole, il tecnico sampdoriano, "un primo passo che ci aiuti ad arrivare al traguardo", spiega che serviranno "compattezza di gruppo, consapevolezza che dovremo lottare" e benedice i nuovi acquisti (Lammers e Nuytinck) definiti già pronti a dare una mano ad una squadra che a Reggio paga dazio ad assenze importanti nell’ex Djuricic come in Quagliarella, Pussetto, Colley e altri. "Ma – avverte – ci siamo preparati per lottare, dobbiamo essere molto più forti di prima di fronte alle difficoltà".