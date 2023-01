Non è una seconda Tours Modena vuole la Coppa Cev

di Alessandro Trebbi

Ha ragione Andrea Giani quando dice che le squadre sono diverse, le stagioni sono diverse, persino situazioni che sembrano simili, sono diverse. Però non siamo i soli ad aver pensato, mercoledì 11 gennaio, al mercoledì 12 gennaio 2022, quando Modena si trovò (con bel altro roster, va detto) a giocarsi l’andata degli ottavi di finale di Coppa Cev (altro nome e formula, ma stessa distanza dal titolo di adesso) in quel di Tours. Analogie? Allora Giani fece turn over, dentro Sanguinetti e poi Van Garderen dopo il primo set vinto, come lo ha fatto mercoledì con Marechal, Krick e Bossi. Anche un anno fa si giocò in un palazzetto gremito e caldissimo, evenienza non abituale in Coppa Cev, così come a Luneburg dove i tremila spettatori hanno battuto le mani e cantato per oltre due ore. Infine il terzo set: a Tours, sull’1-1, Modena perse al fotofish (27-25), a Luneburg, sull’1-1, Modena ha perso al fotofinish (28-26). Rispetto alla gara in Francia però Modena ha mostrato un attaccamento alla partita (e quindi alla competizione) che lo scorso anno non aveva: sono consapevoli per primi i giocatori che la Coppa Cev è il vero trofeo alla portata, e hanno voglia di percorrere il sentiero fino in fondo.

Turn over impossibile. Andrea Giani ha riprovato la strada del turn over, sostituendo completamente il reparto centrali e rinunciando a Ngapeth per far giocare Marechal. Operazione rischiosa, perché quando le cose si mettono male non sempre basta reinserire i titolari per aggiustarle, e il match di mercoledì ne è la dimostrazione plastica, con Modena che ha sì reagito, ma non è affatto riuscita a ribaltare l’inerzia di una partita che gli avversari hanno aggredito dalla prima all’ultima palla, galvanizzati anche da quel primo parziale vinto facilmente. La conclusione è semplice e drastica allo stesso tempo: per vincere Modena ha bisogno di schierare sempre i suoi titolari, Krick e Marechal in modo particolare sono troppo in difficoltà a questi ritmi ora. Sempre quei setteotto almeno finché Casadei non porterà a casa un altro martello che possa far rifiatare Rinaldi e Ngapeth. Ci riuscirà?

Arbitri inadeguati. Il match di coppa ha risollevato poi l’atavica questione della qualità arbitrale in Coppa Cev. Lo svedese Edholm e il greco Fragkakis ne hanno combinate di tutti i colori tra falli non fischiati, azioni ripetute senza motivo, invasioni inventate e palle dentro o fuori di spanne valutate al contrario. Gli animi si sono scaldati parecchio e ancora il primo arbitro Edholm non è mai intervenuto, lasciando che le risse verbali si esaurissero da sé. La federazione europea deve lavorare parecchio: intanto, per mettere una toppa, garantendo il videocheck su tutti i campi.